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Финансовата комисия прие промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се увеличава максималната месечна стойност на ваучерите за храна на 200 евро. Сумата над 102,26 евро ще се облага с данък в размер на 7%.
Максималната годишна квота на ваучерите за догодина е 1,5 млрд. евро.
С промените данък уикенд се вдига от 3 на 7%.; въвежда се данък свръхпечалба от 33% за банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, дружества за бързи кредити, търговски вериги с годишен оборот над 25 млн.евро.