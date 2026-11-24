Финансовата комисия прие промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се увеличава максималната месечна стойност на ваучерите за храна на 200 евро. Сумата над 102,26 евро ще се облага с данък в размер на 7%.

Максималната годишна квота на ваучерите за догодина е 1,5 млрд. евро.

С промените данък уикенд се вдига от 3 на 7%.; въвежда се данък свръхпечалба от 33% за банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, дружества за бързи кредити, търговски вериги с годишен оборот над 25 млн.евро.