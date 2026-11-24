Снимка: Стопкадър
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Изкуственият интелект вече намира място и в класните стаи. Представиха първия училищен робот във Варна. Той ще бъде помощник на учителите и нов приятел на учениците.
Роботът може да разказва приказки, да представя уроци и да отговаря на детските въпроси. Той все още няма име, но вече има важна мисия – да се включи в учебния процес и да помага на учениците от ОУ „Васил Друмев”. „Тази сутрин го видяха за първи път, интересът беше огромен”, заяви заместник-директорът на училището Станка Петкова.
Сред първите му почитатели са най-малките ученици. За тях роботът вече е не просто машина, а нов събеседник, който може да превърне ученето в забавление. „Харесва ми, че може да го питаме най-различни неща”, каза ученичката в 1. „А” клас Алис.
Възможностите му далеч не се изчерпват само с разговори. Роботът може да се превърне и в разказвач на приказки и помощник в усвояването на нови знания. „Може да разказва приказки, някои други уроци”, посочи ученичката в 1. „А” клас Дея.
Засега роботът все още се учи да се ориентира в училищната среда. Предстои да бъде програмиран с маршрути, за да може самостоятелно да обикаля класните стаи и да се включва в учебните часове. „Решихме, че още един помощник на учителя и още един помощник на децата би било едно чудесно предизвикателство пред всички нас”, обясни заместник-директорът на ОУ „Васил Друмев”.
Докато учителите планират следващите му уроци, децата вече са подготвили специален музикален поздрав за новия си приятел.