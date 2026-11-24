Русия удари товарен кораб, югозападно от украинското черноморско пристанище Одеса. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Руски дронове поразили в Черниговска област електрическа подстанция, която снабдявала с електроенергия предприятия от отбранителната промишленост.

Междувременно от Киев съобщиха, че през изминалата нощ украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 73 от общо 96 дрона, с които руските сили са атакували страната, предаде „Укринформ”, позовавайки се на командването на украинските военновъздушни сили.

Според публикацията в „Телеграм” атаката е започнала в 18:00 ч. (българско време) вчера, като са изстреляни 96 безпилотни летателни апарата – сред тях ударни дронове „Шахед” (64 от които с реактивни двигатели), „Гербера” и дронове примамки „Пародия”. Те са пуснати от районите на Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупирания Донецк и селището Гвардейское в Крим.

В отблъскването на въздушната атака са участвали авиацията, зенитно-ракетните подразделения, подразделенията за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана. По предварителни данни към 8:00 ч. тази сутрин са свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба 73 дрона. Регистрирани са попадения на 13 места, а на други две са паднали отломки от прехванати апарати.

От своя страна руската противовъздушна отбрана свалила през изминалата нощ близо 700 дрона, 10 от които се били насочили към столицата Москва. Общо 699 безпилотни летателни апарата били унищожени над редица области, анексирания Кримски полуостров и Черно море.

Бяха наложени временни ограничения за използване на въздушното пространство над Москва. Полети се осъществяваха само след съгласуване с компетентните органи.

Седем души са били ранени при украинска атака с дронове срещу Южната автогара в Донецк, обявиха назначените от Русия власти в окупирания град, а един човек е пострадал при удар в Брянска област.