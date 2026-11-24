Чалрз Бронсън е един от най-известните затворници във Великобритания, а и по цял свят. Причината е, че по време на престоя си зад решетките той проявавя изключителна агресия, напада затворници, служители в институциите, но също така става обект на филм и на няколко книги. И още нещо, той излежава няколко присъди в продължение на 50 години до ден днешен. Бил е настаняван в психиатричните болници със строг режим „Рамптън“, „Броудмур“ и „Ашуърт“. Освен това твърди, че е артист и дори продава картините си. Бронсън си спечелва печална известност като най-насилствения затворник във Великобритания.

През ноември Бронсън получи отказ за предсрочно освобождаване за девети път.

Истинското име на Бронсън е Майкъл Гордън Питърсън, той е роден на 6 декември 1952 г. в Лутън, графство Бедфордшъри и е познат като Чарлз Артър Салвадор, а също така и катоЧарлз Али Ахмед. Той е един от тримата синове на Ейра и Джо Питърсън. По-късно баща му ръководи Консервативния клуб в Абъристуит. Чичо му и леля му са били кметове на Лутън през 60-те и 70-те години на миналия век. Леля му Айлийн Пари казва: „Като момче той беше прекрасно дете. Очевидно беше интелигентен и винаги се разбираше добре с децата. Беше кротък и с благ характер, никога не тормозеше другите, а защитаваше по-слабите".

So it’s come out in the news today that Charles Bronson has had his parole denied for the ninth time. He is the UK’s longest serving prisoner. He has served nearly 50 years, and he has never been convicted of or charged with murder….because he’s never killed anyone. My question is this….What does Bronson know that the government will not allow him out? He has to be holding some information that the establishment are scared of. Because once Bronson is out, it means he is free to talk to anybody and to go on any podcast to tell his side of the story. Yes he has committed crimes, but nearly 50 years come on! I’m not saying Bronson is a good guy, i’m simply questioning why his appeal has been denied so many times, and he has nearly served 50 years even though he’s never murdered anybody. He is serving more time than a terrorist or a serial killer. Whilst rape gangs are getting a few months, and no time at all in prison. So what does Bronson know? And what is very interesting Is that Charles Bronson (now Charles Salvador) and Jimmy Savile were at Broadmoor Hospital at the same time. Bronson first arrived at Broadmoor in October 1979 and spent time there and in related psychiatric/prison facilities through the late 1970s and 1980s. Jimmy Saville had a long-standing association and voluntary/taskforce role at Broadmoor spanning from 1968 to 2004, during which he held a personal set of keys and unsupervised access to wards to rape and abuse patients. Bronson also met Ronnie and Reggie Kray in prison in 1975. He developed a particularly close, long-lasting bond with Ronnie Kray, whom he later publicly defended and described as honourable. When Ronnie Kray was in prison, he wrote in his memoir of all the high-level names of politicians and Royals that were closely connected to the Kray twins. Them files are hidden from the public and are under the secrets act. We also know that the Kray twins, especially Ronnie were involved and connected with high-level paedophiles, and ran brothels for prominent figures, he was trafficking children. So why won’t they let Bronson out? What is the real reason. There’s no doubt Bronson has seen and knows a lot. Bronson is being highlighted in the news for a reason, there’s something much darker to be revealed. — The Yorkshire Lass (@real_shirelass) November 17, 2026

Питърсън живее в Лутън от четиригодишна възраст. Когато е тийнейджър, семейството му се премества в Елсмир Порт, графство Чешир, където той започва да си създава неприятности. На 13 години става част от банда от четирима крадци и е заловен да краде. От ранна възраст обича да се бие и често бяга от училище. По-късно Питърсън се връща в Лутън, който определя като свой роден град, където работи на различни места. Още като малък той започва да се държи агресивно с другите и е изправян пред съда.

През 1974 г., на 22-годишна възраст, Бронсън е признат за виновен във въоръжен грабеж и осъден на седем години затвор. Напада двама затворника, влиза в конфликт със служител, разбива работилницата и е изпратен в изолатор. Към присъдата му са добавени още шест месеца. След това напада затворник със стъклена кана - добавени са още 9 месеца към присъдата.

Питърсън установява, че репутацията му на жесток и изключително опасен затворник го предхожда навсякъде - той често е преместван от затвор в затвор. Нападенията над затворници продължават, както и повреждането на имущество. Прави опит да отрови лишен от свобода в съседната килия.

През 1976 г. в един от затворите, в които излежава присъдите си, се сприятелява с братята Крей, които описва като „двамата най-добри мъже, които някога съм срещал“. Хванат е да копае тунел, за да избяга, а след като е заловен, напада затворника, който го е издал. Следва нападение с буркан срещу друг затворник, както и посегателство срещу надзирател.

Оттук нататък следва и периодичното му настаняване в психиатрични болници, сред които „Броудмур“, „Рамптън“ и "Ашуърт". В една от болниците прави опит да удуши изнасилвач на деца и убиец. В „Броудмур“ отново се среща с Рони Крей. Следва опит да удуши друг мъж с копринената му вратовръзка.

Britain's most notorious prisoner Charles Bronson sparks stand-off at 'Monster Mansion' jail - after his 'apple crumble was served without custard' https://t.co/Uy4vAwAP0G — Daily Mail (@DailyMail) July 27, 2026

През 1982 г. Бронсън за първи път организира протест на покрива, след като успява да се измъкне и да се качи върху покрива на „Броудмур“, откъдето започва да чупи керемиди.В продължение на три дни протестира и нанася щети за 250 000 британски лири, преди семейството му да успее да го убеди да слезе. След последващо лечение той започва да се занимава с изкуство. В крайна сметка получава повече отличия от затворническата администрация от всеки друг затворник за своите стихотворения, проза и карикатури. Организира трети протест на покрива, след това започва 18-дневна гладна стачка и в крайна сметка е преместен в болницата „Ашуърт“. Там той пробожда със счупена бутилка друг затворник заради отправени сексуални предложения. Напада и още един затворник, а присъдата му расте. Прави опит да удуши директора на затвора „Уормууд Скръбс“.

След освобождаването си от затвора „Гартри“ Питърсън е посрещнат от семейството си и прекарва няколко дни при родителите си в Абъристуит. След това взема влак до Лондон, купува воден пистолет, преправя го и с него заплашва непознат, за да го принуди да го закара до Лутън.

По съвет на дългогодишния си приятел Реджи Крей Бронсън започва за кратко да се занимава с незаконни боксови мачове с голи ръце в източната част на Лондон. През 1987 г. сменя името си от Майкъл Питърсън на Чарлз Бронсън, въпреки че никога не е гледал филм с участието на американския актьор Чарлз Бронсън.

На Нова година през 1988 г., за изненада на приятелката си Алисън, той ограбва бижутериен магазин, оставя един пръстен за нея, а останалите продава. На 7 януари 1988 г. – 69-ия ден от свободата му – е заловен и арестуван по време на сутрешния си джогинг. Полицаите го обвиняват под бойното му име Чарлз Бронсън и в този момент той решава окончателно да се откаже от името Майкъл Питърсън. Връщат го в затвора и е осъден на 7 години. Следва нова поредица от насилие - удря затворник, започва да вилнее гол, стиснал копие, което си е направил от счупена бутилка и дръжка на метла, буйства. Често се налага заради такива прояви да бъде поставян в изолация. Преместването от затвор в затвор продължава.

Особено сериозни са случаите, когато удря двама надзиратели в „Гартри“ и взема за заложник заместник-управителя на затвора „Франкланд“. В „Паркхърст“ самият той става жертва на нападение – най-малко двама затворници го пробождат няколко пъти в гърба. Бронсън отказва да говори с полицията за случилото се. Възстановява се без последващи инциденти и е освободен от затвора през ноември 1992 г.

Бронсън прекарва 53 дни на свобода, преди отново да бъде арестуван заради грабеж. Докато е в предварителния арест в „Уудхил“, взема за заложник цивилен библиотекар и отправя към полицейските преговарящи необичайни искания – надуваема кукла, хеликоптер и чаша чай. Заложникът е освободен. Отново получава присъда - 8 години затвор.

През 1994 г. взема за заложник заместник-управителя на затвора Ейдриън Уолъс. Надзирателите успяват да го обезвредят и той е преместен в друга институция. Затворен в т.нар. „клетка на Ханибал“. Там служителите на затвора „Уейкфийлд“ го насърчават да се занимава с изкуство и той започва да се съсредоточава върху рисуването на карикатури. В затвора „Хай Даун“ напада управителя. През 1996 г. е върнат в „Белмарш“, след като взема за заложник лекар в затвора в Бирмингам. По-късно Бронсън взема за заложници двама иракчани, участвали в отвличане на самолет. Бронсън настоява да му бъде осигурен самолет, с който да замине за Либия, два автомата „Узи“, 5000 патрона и брадва. След това освобождава заложниците, а към присъдата му са добавени още 7 години. През 1996 г. Бронсън взима за заложник друг лекар, но и него освободжава.

През 1999 г. Бронсън взема за заложник цивилен служител, отговарящ за образованието в затвора. Причината е, че Даниелсън критикува една от рисунките му. Бронсън опустошава затвора, като хвърля хладилни съоръжения и мебели. Заради този инцидент на Бронсън е наложена доживотна присъда.

През 1999 г. в затвора „Уудхил“ е създадено специално затворническо отделение за Бронсън и още двама затворници с цел да се намали рискът, който представляват за служителите и останалите.

Britain's most notorious prisoner Charles Bronson could be free by Christmas in major update https://t.co/QUhfFy01Mu https://t.co/unZnh5e26c — LADbible (@ladbible) October 8, 2026

За кратко Бронсън приема исляма и пожелава да бъде известен като Чарлз Али Ахмед, но не променя официално името си. След това обаче се отказва от тази религия.

Следват неколкократни опити да бъде освободен предсрочно, които обаче са неуспешни.

През 2014 г. Бронсън напада управителя на затвора „Уудхил“ в телевизионна зала. Чарлз е осъден на две години затвор.

През 2014 г. Бронсън обявява, че сменя името си по официален ред на Чарлз Салвадор в чест на художника Салвадор Дали. В ръкописно изявление на уебсайта си Салвадор пише: „Старото ми аз изсъхна... Бронсън се роди през 1987 г. Той умря през 2014 г.“ Под новото си име той започва да създава произведения на изкуството, определяни като „фантастичен реализъм“. Колекция от тези творби е продадена на търг през октомври 2014 г.

Бронсън в попкултурата

Бронсън е бил обект на книги, интервюта и изследвания, посветени на реформата в затворите и отношението към лишените от свобода.

През 2008 г. излиза филмът Bronson, вдъхновен от живота му. В ролята на Бронсън влиза Том Харди, а като дете героят е изигран от Кайрон Скот Бусутил и Уилям Дарк.

Tom Hardy played Charles Bronson, Britain's most notorious prisoner, and he was not allowed to see the film. Bronson said if his mother liked it, that is enough for him. Mother loved it. Bronson loved Tom so much he cut off his mustache and mailed to him. https://t.co/RwygqVMPCi — Emir Han (@RealEmirHan) June 26, 2025

Бронсън е автор на множество книги за преживяванията си и за известните затворници, с които се е срещал по време на престоя си зад решетките. След като прекарва много години в изолация от останалите затворници, той се превръща във фанатик на тема физическа подготовка и започва да се занимава с изкуство. Написва книга за упражненията в затворени пространства, а негови картини и илюстрации, изобразяващи живота в затворите и психиатричните болници, са представяни на изложби и получават награди.

Творбата „Inside Front“, последната, която Бронсън създава под името Чарлз Бронсън, е продадена на търг за около 1000 британски лири. Докато е в затвора, Бронсън създава редица произведения на изкуството, много от които са продадени, като част от приходите са дарени за благотворителност. През 2014 г. на търг са продадени 200 негови творби, които донасят повече от 30 000 британски лири. По време на изслушването пред Комисията по условно освобождаване е съобщено, че общите приходи от неговите произведения са около 100 000 британски лири. Издадени са и няколко негови книги, включително за режима му на физически тренировки в затвора и престоя му в психиатричната болницата.

През ноември тази година Чарлз Бронсън за пореден пър получи отказ да бъде предсрочно освободен от затвора. Комисията по условно освобождаване е установила, че Чарлз е извършил „нови актове на насилие срещу служители и други затворници“ и също така не е била убедена, че освобождаването му от затвора „Уейкфийлд“ би било „безопасно от гледна точка на защитата на обществото“. Като мотиви са посочени „ограниченият му напредък“ по време на изтърпяване на наказанието и останалите доказателства по случая.