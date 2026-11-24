Снимка: БГНЕС
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Централната избирателна комисия ще връчи удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев. Това ще се случи на официална церемония, която ще се проведе в сградата на Народното събрание.
На втория тур Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха подкрепата на малко над 57 процента от гласувалите.
Предстои новоизбраните президент и вицепрезидент да преминат и през конституционната процедура преди официалното встъпване в длъжност. Според закона те трябва да положат клетва пред Народното събрание три дни преди изтичането на мандата на действащите президент и вицепрезидент.
Редактор: Дарина Методиева