Централната избирателна комисия ще връчи удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев. Това ще се случи на официална церемония, която ще се проведе в сградата на Народното събрание.

На втория тур Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха подкрепата на малко над 57 процента от гласувалите.

Предстои новоизбраните президент и вицепрезидент да преминат и през конституционната процедура преди официалното встъпване в длъжност. Според закона те трябва да положат клетва пред Народното събрание три дни преди изтичането на мандата на действащите президент и вицепрезидент.