Родителите искат да чуват повече за успехите на децата си, учителите – да получават доверие, а учениците – мнението им да бъде зачитано. Как да изградим по-добро разбирателство между тях? Темата коментираха Юлия Мишкова от фондация „Заедно в час” и заместник-директорът и учител по география в 105 СУ в София Евгений Лазаров в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите на Мишкова „най-нечути остават учениците”. „Мисля, че най-нечути остават учениците. Най-нечути, най-неразбрани. Много ясно си спомням един от отговорите в анкетата – на седмокласник, който казваше: „Писна ми учителите и родителите ми да ме виждат само като оценки”. Нашето изследване беше насочено именно към прогимназиалния етап, защото това е моментът, в който връзката най-често се къса”, каза тя.

Според нея именно в прогимназиалния етап комуникацията между деца и възрастни често се нарушава, а учениците рядко получават възможност да изразят мнението си.

От своя страна Лазаров допълни, че вместо да предполагат какво мислят децата, възрастните трябва просто да ги попитат. „Много хора по презумпция смятат, че децата са много малки и още не е дошло времето да ги питат. А всъщност най-добре е да ги попитаме. В този случай децата наистина са най-нечути и ако ние им задаваме въпроси, много по-лесно ще разберем точно къде е пробойната”, смята учителят.

Целия разговор гледайте във видеото.