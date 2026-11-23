Врачанският митрополит Григорий ще управлява Ловчанската епархия до избора на нов митрополит. Решението е взето на извънредно заседание на Светия синод на Българската православна църква, свикано след кончината на митрополит Гавриил.

Основната задача на наместника ще бъде да организира процедурата за избор на нов Ловчански митрополит, съгласно устава на Българската православна църква.

Светият синод определи и датата на опелото на митрополит Гавриил – 24 ноември 2026 г. То ще се състои в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

От 9:00 ч. ще бъде отслужена света литургия, оглавена от Врачанския митрополит Григорий. Опелото ще започне в 11:00 ч. и ще бъде водено от патриарх Даниил в съслужение с архиереи от Светия синод и епископи на Българската православна църква.

Погребението ще бъде в двора на храм „Св. Троица“ в Ловеч, където се намира и сградата на Ловчанската митрополия.