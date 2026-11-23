Ловеч скърби за митрополит Гавриил. Тленните му останки са изложени за поклонение, което се провежда в катедралния храм „Св. Кирил и Методи".

Погребението му ще бъде във вторник, а опелото ще се води от патриарх Даниил. От днес в Ловеч е обявен тридневен траур. Очаква се патриархът да пристигне в града утре около 8 ч.

Днес Светият синод се събира, за да избере наместник на Ловчанската епархия след смъртта на митрополит Гавриил. Той ще трябва да организира процедурата за избор на нов митрополит. За него първоначално ще бъде определен списък с кандидати, а след това ще се проведе и гласуване. В първия му етап свещениците и миряните в епархията ще изберат двама кандидати, а във втория окончателното решение ще вземе Светият синод. Процедурата обикновено продължава около три месеца.