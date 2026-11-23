Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри разкри, че е бил диагностициран с шизофрения кратко след спечелването на титлата срещу Владимир Кличко през 2015 година.

38-годишният британец заяви, че е чувал гласове, които са заплашвали него и семейството му. В документален филм, който ще излезе в петък в Netflix, Фюри и съпругата му Парис описаха как е получил диагнозата си, след като е хоспитализиран с предполагаем сърдечен удар през юни 2016 година.

„Думите не могат да опишат тъмнината, в която се намирах. Беше сякаш истинска версия на бездните на ада. Мислех си, че ще се озова в заключена стая с меки стени, а това ме изплаши толкова много. Тревожността ме съсипваше. Просто не можех да я превъзмогна и тогава отидох и се срещнах с психиатър в Лондон. Тя ми зададе безброй въпроси и аз отговорих на всички критерии. Депресия, тревожност, биполярно разстройство“, обясни той.

Тогава лекарите стигат до заключението, че боксьорът е претърпял пристъп на тревожност. Тайсън си спомня как слуша радио и моли съпругата си да го изведе извън болницата, защото „Илюминатите“ го търсят. В периода след победата срещу Кличко, Фюри напълня значително и изпитваше проблеми със зависимост от наркотици и алкохол.

„Беше толкова зле, че чувах гласове в главата си. Не можех да седна и да проведа разговор, защото чувах неща в ума си. Не знаех към кого да се обърна и никой не знаеше какво да направи. Наистина имах нужда от помощ, трябваше да постъпя в рехабилитационен център или нещо подобно. Години наред не можех да се отърва от това“, каза носителят на няколко титли от тежка категория.

След изписването от болницата той е получил официална диагноза - шизофрения и биполярно разстройство. Най-честите симптоми на шизофрения са халюцинации, объркани мисли и несвързана реч, докато биполярното разстройство включва внезапни промени в настроението.

Според него, повратният момент е дошъл през 2017 година, когато е стигнал до заключението, че може да се пребори и година по-късно поднови боксовата си кариера, а през 2020 година стигна до нова световна титла след успех срещу американеца Дионтей Уайлдър. Към момента британецът се готви за дългоочаквания сблъсък срещу сънародника си Антъни Джошуа на 11 декември.