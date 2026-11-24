Електронните здравни досиета, достъпът на ТЕЛК комисиите до медицинската документация и по-строгият контрол са сред възможните решения за ограничаване на злоупотребите със системата. Това коментираха д-р Камен Кожухаров от Комплексния онкологичен център в Русе и Пенка Георгиева от пациентската организация „Заедност“ в предаването „Пресечна точка“.

Кожухаров разказа за случай отпреди повече от десетилетие, когато при проверка на документи за отпускане на инвалидни пенсии забелязал фалшифицирани епикризи. В тях бил използван стар печат на лечебното заведение, който вече не трябвало да фигурира върху документи, издадени след октомври 2010 г. „От няколкостотин ЕГН-та и имена, които проверявахме, над 200 души бяха, само четири бяха с онкологични заболявания. Всичко останало най-вероятно е било изработено с фалшиви документи“, посочи той. По думите му за изготвянето на убедителен фалшификат е необходима добра медицинска подготовка и познаване на начина, по който се оформят епикризите.

Според Пенка Георгиева основното решение е дигиталната свързаност между лечебните заведения и ТЕЛК комисиите. „Лекарите от ТЕЛК комисиите трябва да имат достъп до епикризите и до базата данни на болниците, тъй като в момента няма такава свързаност“, заяви тя. Георгиева подкрепи и използването на изкуствен интелект за оценка на риска, но подчерта, че правилата и мотивите за прилагането му трябва да бъдат ясно разписани.

Георгиева настоя и за преоценка на съмнителни решения, проверки на медицинските специалисти и строги санкции както за издаващите фалшиви документи, така и за хората, които ги използват. Тя предложи да се обмисли и пилотен период за новите технологични решения, за да се провери ефективността им, без да се поставят в риск хората с реални увреждания. „Тези хора, които наистина реално имат нужда, които имат реална оценка, реален процент на ТЕЛК, не трябва да се страхуват, защото те биха получили при една преоценка пак тази инвалидност“, коментира тя.

Целия разговор вижте във видеото.