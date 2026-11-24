Всеки пациент ще може да проверява колко средства е платила Националната здравноосигурителна каса за неговите прегледи, изследвания, лекарства, стоматологични услуги и болнично лечение. Информацията ще бъде достъпна чрез мобилното приложение „еЗдраве“ и ще обхваща всички плащания от 1 януари 2021 г. насам.

Новата функционалност, наречена „Финансов профил“, беше представена от министъра на здравеопазването Катя Ивкова и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Целта е пациентите да бъдат активно включени в контрола върху разходването на публичните средства за здравеопазване и да могат да подават сигнали, ако установят, че на тяхно име са отчетени медицински дейности, които реално не са получили.

„Всяка отчетена медицинска дейност трябва да бъде проследима. Всяко плащане с публични средства трябва да бъде проверимо. Гражданите трябва да знаят как се използва ресурсът, предназначен за тяхното здраве“, заяви Ивкова.

Първо проверка, после плащане

Министерството на здравеопазването променя и начина, по който се осъществява контролът върху разходите в системата. Вместо нарушенията да бъдат установявани, след като парите вече са изплатени, проверките ще бъдат насочени към предотвратяване на злоупотребите.

Ако бъде открито разминаване между отчетените медицински дейности и информацията в Националната здравноинформационна система, плащането ще бъде спирано до изясняване на случая. „Благодарение на дигиталните механизми за контрол можем своевременно да установяваме несъответствия и да минимизираме рисковете от злоупотреби“, посочи министър Василев.

Подобен механизъм вече действа при отпускането на лекарства. По данни на здравното министерство всеки месец в реално време се проверяват над 3 млн. рецепти в повече от 2400 аптеки в страната. Грешките при отпускането на медикаменти са намалели до 0,2%.

Само през първия месец от включването на пациентите в контрола са постъпили 1760 сигнала, въз основа на които НЗОК е започнала 560 проверки. Здравното министерство разширява и възможностите за анализ на отчетените от болниците дейности и издадените решения на ТЕЛК. Така проверките ще бъдат насочвани към случаите, при които има по-висок риск от нарушения.

Пациентите ще могат да оценяват и болниците

Над 835 000 души вече имат достъп до електронните си здравни досиета чрез приложението „еЗдраве“. До края на годината се предвижда въвеждане на обобщена информация за здравното състояние на всеки пациент, добавяне на исторически данни от НЗОК и интегриране на онкологичния регистър.

Планира се също гражданите да получат възможност да дават оценка за качеството на медицинската помощ, която са получили в болниците. Според здравния министър ограничаването на злоупотребите ще позволи повече средства да бъдат насочвани към действителните потребности на пациентите, подобряването на условията на труд и повишаването на възнагражденията на медицинските специалисти.