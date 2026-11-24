Ловеч се прости със своя митрополит Гавриил. Опелото отслужи патриарх Даниил в катедралния храм „Светите Кирил и Методий“ в града.



Преди това беше отслужена заупокойна света литургия, оглавена от Врачанския митрополит Григорий, който беше посочен за временен наместник на Ловчанската епархия. Той ще трябва да организира избора на нов митрополит на Ловеч, а това трябва да стане в срок до 3 месеца.

Дядо Гавриил беше погребан в двора на храма до Митрополията в Ловеч.

Митрополит Григорий сподели, че "летвата е вдигната много високо". Той каза още, че "който бъде избран и утвърден за нов ловчански митрополит, ще трябва да се труди доста, да се постарае да запази това, което е оставил неговия предшественик и да надгражда върху това, което има като основа.

Патриарх Даниил каза, че това, което е оставил Гавриил е един "прекрасен храм", както и книгите, които Ловчанска епархия е издала по негово време.