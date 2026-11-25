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За 14-а поредна година възрастно английско семейство покрива изцяло дома си с коледна украса и светлини.
Красивата гледка привлича многобройни посетители от цяла Великобритания и от чужбина, които срещу заплащане идват да видят „Къщата с коледните светлини“.
70-годишните Джон и Хелън събират средствата за организации, помогнали на внука им, който имал рядка форма на епилепсия. До момента те са дарили 67 000 паунда на болници, неправителствени организации и детски хосписи. Поставянето на хилядите празнични декорации отнема на семейството около осем седмици.
Редактор: Габриела Павлова