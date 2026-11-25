Канадският астронавт Джошуа Кутрик стана баща за трети път, докато се намира на борда на Международната космическа станция (МКС), на стотици километри над Земята. Съпругата му Хедър роди момиченце по време на шестмесечната му космическа мисия, започнала през октомври. Новината беше съобщена във вторник от Канадската космическа агенция.

„Въпреки разстоянието помежду ни, се чувстваме невероятно близки, докато посрещаме новата малка звезда в живота си“, заявиха двамата в общо изявление.

Кутрик е едва четвъртият астронавт в историята, който пропуска раждането на свое дете, докато се намира на борда на Международната космическа станция. Семейството вече има две деца на пет и седем години, съобщава "Би Би Си".

„Гордеем се с разрастващото се семейство и очакваме с нетърпение отново да бъдем заедно с нашето малко семейство от петима души“, посочиха родителите.

За 40-годишния Кутрик настоящата мисия е първият му полет в Космоса. Той е единственият канадец в екипажа на мисията Crew-13 на НАСА и SpaceX, в която участват още американските астронавти Люк Дилейни и Джесика Уоткинс, както и руският космонавт Сергей Тетерятников. Четиримата провеждат научни експерименти и изпитват нови технологии в орбита.

Преди да стане астронавт, Кутрик е бил пилот на изтребител и полковник в Кралските канадски военновъздушни сили. Канадската космическа агенция го избира за свой астронавт през 2017 г.

Съпругата му Хедър разказва пред канадската обществена телевизия CBC преди изстрелването на мисията на 1 октомври, че семейството се е подготвяло с години за продължителното отсъствие на Джошуа. Тя определя бременността като непланирана, но радостна новина.