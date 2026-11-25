Снимка: Стопкадър
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Катарактата е едно от най-разпространените очни заболявания, а нов лазерен метод позволява операциите при напреднали форми да се извършват по-прецизно и с по-малък риск от усложнения. Български офталмолози са сред водещите изследователи в мащабно международно проучване, доказало ефективността на технологията.
Катарактата представлява помътняване на естествената леща на окото, което води до постепенно влошаване на зрението. При напредналите случаи лещата може да набъбне и да стане силно напрегната, което прави хирургичната намеса по-сложна.
„Най-важният принос на този лазер е, че намалява рисковете от интервенцията. Той прави изключително прецизен кръгъл отвор в капсулата на лещата само за една секунда. Колкото и добър да е хирургът и колкото и точна да е човешката ръка, такова изрязване няма как да бъде постигнато ръчно“, обясни д-р Алек Топов, началник на отделението по офталмология в болница „Токуда“.
Идеята за прилагането на лазера при такива пациенти възниква след наблюденията на д-р Силвия Стоянова и д-р Алек Топов в практиката им. „Пациентите в България не винаги идват навреме. Понякога заради страх, липса на средства или други фактори отлагат операцията и достигат до много напреднали стадии на заболяването. Тогава предложихме да опитаме метода и при тях, въпреки че първоначално апаратът беше предназначен за работа при стандартни условия“, разказа Топов.
Въпреки технологичния напредък офталмолозите предупреждават, че ранната диагностика остава ключова.
Целия разговор вижте във видеото.
Редактор: Ралица Атанасова