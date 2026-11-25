Катарактата е едно от най-разпространените очни заболявания, а нов лазерен метод позволява операциите при напреднали форми да се извършват по-прецизно и с по-малък риск от усложнения. Български офталмолози са сред водещите изследователи в мащабно международно проучване, доказало ефективността на технологията.

Катарактата представлява помътняване на естествената леща на окото, което води до постепенно влошаване на зрението. При напредналите случаи лещата може да набъбне и да стане силно напрегната, което прави хирургичната намеса по-сложна.

„Най-важният принос на този лазер е, че намалява рисковете от интервенцията. Той прави изключително прецизен кръгъл отвор в капсулата на лещата само за една секунда. Колкото и добър да е хирургът и колкото и точна да е човешката ръка, такова изрязване няма как да бъде постигнато ръчно“, обясни д-р Алек Топов, началник на отделението по офталмология в болница „Токуда“.

Идеята за прилагането на лазера при такива пациенти възниква след наблюденията на д-р Силвия Стоянова и д-р Алек Топов в практиката им. „Пациентите в България не винаги идват навреме. Понякога заради страх, липса на средства или други фактори отлагат операцията и достигат до много напреднали стадии на заболяването. Тогава предложихме да опитаме метода и при тях, въпреки че първоначално апаратът беше предназначен за работа при стандартни условия“, разказа Топов.

Въпреки технологичния напредък офталмолозите предупреждават, че ранната диагностика остава ключова.

Целия разговор вижте във видеото.