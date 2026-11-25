След случая със сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София – включващ насилие между непълнолетни и малолетни, смесване на вещества за упояване, злоупотреба, заснемане и разпространение на кадри – психологът Любомира Манчева коментира в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS тревожните сигнали в обществото и отговорността на възрастните.

По думите ѝ най-стряскащото в подобни прояви е загубата на усещането за човечност. „Сякаш човекът бива превърнат в обект – обективизирането на човека. Сякаш в един момент той спира да бъде човек с история, с майка, с баща, човек, който може да го боли, човек, който може да се страхува, и той се превръща в обект. Това е така наречената дехуманизация”, заяви Манчева.

Според психолога всички сме част от тази система, а когато възрастните спрат да съпреживяват болката и започнат просто да я анализират, вместо да дадат сигурност и защита, те повторно травматизират пострадалите.

Манчева подчерта, че защитата на човешкото достойнство, което определи като „суверенно и свещено”, започва с начина, по който говорим. „И през думите също така ние валидираме насилието, защото когато кажем, че една обида е просто шега, а едно унижение е просто изцепка, ние лека-полека се доближаваме до тези неща, които определяме като ужасни”, предупреди тя.

Тя добави, че бездействието на възрастните ускорява този процес. „Това, че мълчим, когато имаме да говорим, също е начин ние да се придвижваме към тази точка. Това не е просто знак, че има симптом в обществото ни, а е много сериозна аларма”, посочи психологът.

Притръпване към агресията и втората рана за жертвата

Според Манчева заради сцените, картините и текстовете в социалните мрежи, които достигат до децата, настъпва „притръпване към насилието” – унижението, душевният и физическият тормоз започват да се приемат за нещо нормално. На този фон често се появява и обвиняването на жертвата с въпроси какво е направила, за да попадне в тази ситуация.

По отношение на ролята на семейството психологът посочи две крайности – от една страна незачитането на детското „не”, което често се предава през поколенията, а от друга – възпитаването на детето така, сякаш е „център на света”, където желанията му са всичко и постъпките му винаги имат оправдание.

Според психолога промяната изисква всеки да поеме лична отговорност и да се откъсне от постоянния дигитален шум, за да осмисли как гледа на човешкото достойнство, сексуалността и собствените си граници.

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