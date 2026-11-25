Ученици и служители на основно училище в хърватския град Света Неделя бяха евакуирани. Причината - няколко деца почувствали неразположение, включително кашлица и сълзене на очите, а при проверка в сградата бил открит сълзотворен газ.

Сигналът за инцидента е подаден около 8:15 часа. Училищният персонал незабавно организирал евакуацията, като учениците били преместени в близки безопасни сгради - помещенията на туристическата организация, църквата, енорийската канцелария и библиотеката на града.

U školi u Svetoj Nedelji bačen suzavac! Svi su evakuirani https://t.co/KgrBm19TDJ — Večernji list (@vecernji_list) November 25, 2026

На място са пристигнали пожарникари, полицаи и екипи на спешната медицинска помощ. По информация на службите за гражданска защита няма пострадали при инцидента. Учениците, които са почувствали неразположение, са били прегледани и са получили медицинска помощ на място.