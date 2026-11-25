Руската атака срещу украинския енергиен сектор през изминалата нощ нанесе щети на енергийна и газова инфраструктура и предизвика прекъсвания на електроснабдяването в пет области, предаде „Ройтерс”, като се позова на украинските власти.

Руските удари прекъснаха производството на електроенергия в топлоелектрическа централа на компанията ДТЕК и нанесоха сериозни щети на оборудването ѝ. От дружеството не уточниха местоположението на централата.

Атаките предизвикаха и голям пожар в газодобивен обект на компанията „Нафтогаз” в Полтавска област в Централна Украйна, което доведе до прекратяване на дейността му.

С настъпването на студеното зимно време в страната поредната вълна от удари засили натиска върху украинската енергийна система, която вече изпитва сериозни затруднения.

Заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов заяви, че атаките са прекъснали и външното електроснабдяване на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала за 17-и път от началото на годината.

Областният управител на Запорожка област Михайло Семикин посочи, че при сутрешна атака срещу жилищна сграда в град Запорожие са били ранени шестима души, сред които две деца. При вчерашния удар по жилищна сграда бяха ранени най-малко 50 души.

„Най-тежка е ситуацията в Запорожие, към което сега е насочено цялото внимание”, заяви украинският премиер Сергий Корецки в Телеграм.

По думите му един човек е бил убит в Киевска област, а руските сили са нанесли удари и по логистични маршрути в Южна Украйна, като са повредили граждански обекти и жилищни сгради.

Изпълняващият длъжността кмет на град Била Церква край Киев Володимир Вовкотруб заяви, че са нанесени щети на обекти на голямата търговска верига за стоки за дома „Епицентър” и на водещата украинска частна куриерска компания „Нова поща”.

Областният управител на Одеска област Олег Кипер посочи, че масирана руска атака с дронове е нанесла щети на гражданската и енергийната инфраструктура в Одеса и предградията ѝ.

В града е бил поразен жилищен комплекс, като две жени са били ранени от отломки. В предградията са нанесени щети на логистична компания и предприятие за производство на хартиени изделия.

От ДТЕК заявиха, че части от два района на Одеса са останали без електроснабдяване, а някои обекти на критичната инфраструктура работят с прекъсвания.