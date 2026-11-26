Българският производител на сателити EnduroSat разширява присъствието си в световната космическа индустрия чрез стратегическо партньорство с Blue Origin – американската компания, основана от милиардера Джеф Безос. Двете дружества обявиха сключването на договор за две космически мисии, предназначени изцяло за клиенти на EnduroSat.

Изстрелванията ще бъдат осъществени от Кейп Канаверал, Флорида, с тежкотоварната ракета New Glenn, като първото е предвидено за 2029 г. Споразумението ще позволи на българската компания да предлага цялостна услуга - от разработването и производството на космически апарати до извеждането и управлението им в орбита.

„Да направим Космоса достъпен за всички означава да премахнем най-сериозните пречки пред нашите клиенти“, заяви основателят и изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев. По думите му партньорството с Blue Origin ще даде възможност за реализирането на по-мащабни проекти, включително извеждането на цели съзвездия от сателити, без клиентите да се налага да работят с различни доставчици на всеки етап от мисията.

Какви са възможностите на ракетата New Glenn?

За двете мисии ще бъде използвана конфигурацията New Glenn 7×2, която може да транспортира до 45 тона полезен товар в ниска околоземна орбита и до 13 тона в геостационарна трансферна орбита. Седемметровият диаметър на товарното пространство позволява едновременното изстрелване на множество сателити, както и транспортирането на по-големи космически апарати. Първата степен на ракетата е проектирана за най-малко 25 полета.

Тези характеристики ще позволят на EnduroSat да изпраща в Космоса и най-големите си сателитни платформи, сред които Frame Max, разработена за полезен товар с тегло до три тона.

От Blue Origin също подчертаха значението на сътрудничеството. Джордан Чарлз, старши вицепрезидент на компанията, отговарящ за програмата New Glenn, посочи, че договорът ще разшири капацитета на българския производител за извеждане на клиентски апарати в орбита.

Партньорството с компанията на Безос идва на фона на нарастващия интерес към разработките на EnduroSat отвъд Океана. Българското дружество наскоро получи поръчки от американската TrustPoint за изграждане на сателитна система за позициониране и навигация, независима от GPS, както и от Vantor за производство на ново поколение сателити за наблюдение на Земята.