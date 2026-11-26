Кредитирането в България продължава да расте с високи темпове, като най-сериозно е увеличението при заемите за покупка на жилища. В края на октомври 2026 г. общият размер на кредитите на домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, достига 33,635 млрд. евро – с 20,5% повече спрямо същия период на миналата година, показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).

Най-голям дял заемат жилищните кредити, които вече възлизат на 20 млрд. евро, след като са нараснали с 24,1% за година. Значително увеличение се отчита и при потребителските заеми – с 16,3% до близо 12,6 млрд. евро.

Останалите видове кредити, сред които са и средствата, отпускани на сдружения на собственици по националната програма за саниране на жилищни сгради, достигат 293,9 млн. евро, което представлява годишен ръст от 9,7%. Единствено при заемите за работодатели и самонаети лица се наблюдава спад – с 4% до 254,9 млн. евро.

Увеличава се и кредитирането на бизнеса. Задълженията по заеми на нефинансовите предприятия достигат над 29,4 млрд. евро, или с 11,1% повече на годишна база. Кредитите на финансовите предприятия нарастват с 9,6% до 5,2 млрд. евро.

Общият размер на отпуснатите кредити на домакинствата, бизнеса и останалите представители на неправителствения сектор достига близо 68,3 млрд. евро. Сумата е с 15,4% по-висока спрямо октомври 2025 г. и се равнява на 53,2% от брутния вътрешен продукт на страната.

Успоредно с увеличаването на задълженията на домакинствата се наблюдава сериозен ръст и на банковите им депозити. В края на октомври средствата по сметките на домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации достигат близо 57,8 млрд. евро – увеличение с 15,4% за година.

Депозитите на нефинансовите предприятия възлизат на 27,9 млрд. евро, като нарастват с 8,5%, а тези на финансовите предприятия достигат близо 2,46 млрд. евро при годишен ръст от 2,4%.

Общо средствата, държани в банките от неправителствения сектор, надхвърлят 88,1 млрд. евро. Те са се увеличили с 12,7% за година и представляват 68,7% от брутния вътрешен продукт на България.