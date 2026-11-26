Черният петък наближава, а обещанията за огромни отстъпки са навсякъде – от витрините на магазините до онлайн платформите. Докато едни чакат големите намаления, други са убедени, че част от тях са само рекламен трик.

За търговците кампанията е сред най-важните в годината. Подготовката започва месеци по-рано. „От 20 до 25% от бизнеса на един онлайн магазин може да се формира по време на Черен петък. За миналата година обемът на пазара, минал през електронна търговия, е 530 милиона лева. Това е ръст с 6 на сто спрямо предходната”, заяви заместник-председателят на Българската ритейл организация Аксиния Баева.

Според търговците един от сигналите за съмнителна оферта е, когато тя създава голяма спешност.„Ако една цена им се вижда прекалено добра, то най-вероятно не е истина. За жалост живеем във времена на бум на фалшиви сайтове – „тъмни шаблони”. Те са забранени от Европейското законодателство. Подобни сайтове фантоми карат клиента да пазарува на момента”, обясни Баева.

Именно подвеждащите оферти са сред нарушенията, за които следи Комисията за защита на потребителите. „Най-честите нарушения са, когато при съобщението за обявяване на намалението не са посочени две цени – предишната и намалената. Много често срещано е, че не е обявен периодът на промоцията, не са ясни условията, при които се извършва тя. При онлайн магазините често има бутон в ярък цвят, който подтиква потребителя да вземе прибързано решение за плащане. Също се използват лица на известни личности като измама”, каза Цветислава Лакова от КЗП.

При доказани фалшиви намаления санкцията е от 400 до 4000 евро за всяко едно нарушение.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова