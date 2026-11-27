Синът на лидера на палестинското ислямистко движение „Хамас” Халил ал Хая - Изедин, оцеля в петък при опит на израелските въоръжени сили да го ликвидират, заяви високопоставеният представител на движението Басем Наим.

Наим посочи, че Изедин ал Хая и семейството му са оцелели при въздушния удар. Според източници от „Хамас” няколко души, сред които снаха на лидера на движението, са били ранени, но няма убити.

Израелските въоръжени сили засега не са коментирали информацията.

Наим посочи, че роденият през 1997 г. Изедин ал Хая е единственият останал жив син на лидера на „Хамас” - убити от израелските сили са четиримата му братя.

Семейството на един от убитите синове също е оцеляло при днешния удар, допълни Наим.

В изявление „Хамас” посочи, че израелските въоръжени сили са нанесли удар по апартамент, и свърза нападението със заплахите, отправени от израелския министър на отбраната Израел Кац по адрес на движението, лидера му и палестинците като цяло.

Палестинското движение обвини Израел, че се стреми да подкопае споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа от миналата година, и заяви, че израелската страна носи пълна отговорност за последиците от продължаващите нападения.

Изедин е брат близнак на Хамам Халил ал Хая, който беше убит през 2025 г. при израелски въздушен удар срещу ръководители на „Хамас” в Катар, посочи Наим.

Самият Халил ал Хая, който през юли тази година беше определен за лидер на движението, едва оцеля при нападението в Катар.

Халил ал Хая предупреди в четвъртък за възможни ответни действия, след като най-малко десет души бяха убити при израелски атаки в ивицата Газа.