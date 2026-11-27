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Червен код за опасно време е обявен в шест области на страната в събота. Предупреждението от най-висока степен е в сила за Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Софийска област. Очакват се обилни валежи от дъжд, които ще преминат в сняг и силен вятър. За всички останали области е обявен оранжев код.
Валежите ще се усилят в събота следобед и ще продължат с интензивност през нощта срещу неделя и през целия неделен ден.
Очаква се значителна снежна покривка да се образува в западната половина на страната. Най-съществени количества сняг – между 15 и 20 сантиметра, се прогнозират в Предбалкана и на места в Дунавската равнина.
Метеорологичната обстановка ще създаде предпоставки за сериозни затруднения в пътния трафик. Възможни са усложнения при придвижването, както и прекъсвания в електрозахранването в засегнатите райони.
Синоптикът Красимир Стоев предупреждава за усложнена метеорологична обстановка през следващите 48 часа. "Очакват се значителни валежи и силен вятър, като в цялата страна е обявено предупреждение за опасно време. В шест области в Предбалкана и Североизточна България е в сила червен код, а в западните и централните части на Предбалкана снежната покривка може да достигне 30 сантиметра. В неделя валежите постепенно ще отслабват от север, но в Южна България дъждът също ще преминава в сняг, а снежната покривка ще продължи да се увеличава", информира той в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Редактор: Габриела Павлова