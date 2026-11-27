Полицейски автомобил със включени светлинна и звукова сигнализация и лек автомобил се сблъскаха в Стара Загора. При инцидента са пострадали двама мъже, единият от които е полицай. Няма опасност за живота им.

По първоначална информация леката кола е била управлявана от 74-годишен мъж, който не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимството на полицейския автомобил. Патрулката се е движела в специален режим, със светлинна и звукова сигнализация, когато е настъпил сблъсъкът.