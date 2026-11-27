Бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов смята, че отговорността за нападенията над български привърженици в Марсилия трябва да бъде потърсена от УЕФА, но няма основание френският клуб да бъде изваден от Лига Европа.

„Хората, които са задържани, най-много са представители на УЕФА. Превантивността е нещо важно. Всички бяха подготвени какво става във Франция. Три седмици по-рано от „Левски” са писали до УЕФА", каза Михов и постави няколко важни въпроса: "Какво прави ръководството на УЕФА и защо не отложи мача?", "Защо не го направи в друга страна, на неутрален терен?", коментира Михов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му трябва да има сериозни наказания, за да не се повторят подобни сцени: „Тези хора не трябва да стъпват на стадиони. Не трябва да има привърженик на „Марсилия”, който да стъпва на стадион в Европа. Трябва да има страшна забрана, ако искаме да спрем нещо веднага. Може „Марсилия” да бъде наказана за два-три мача без привърженици”, заяви той. Михов призова и българските институции да реагират, като подчерта, че е необходимо да се потърси отговорност и от охраната на стадиона. „Това са наши граждани. Ние трябва да вземем отношение като държава. Независимо дали са фенове и от кой отбор са”, допълни бившият президент на БФС.

Според Михов обаче няма нарушение на футболните правила, което да е основание за изваждането на „Марсилия” от турнира. „Няма нарушение на правилника във футболните действия. Има въпрос към служителите на охраната и към връзката с УЕФА - дали трябва да се играе мачът при тези условия. За мен това е престъпление. Трябваше да се вземат мерки предварително, а не да стане нещо и после да съжаляваме”, коментира той. Михов очаква, че УЕФА ще излязат с решение в следващите дни и настоя то да бъде строго: „Решението на УЕФА трябва да бъде жестоко, ако искаме да противодействаме, преди да е станало нещо по-сериозно“.

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