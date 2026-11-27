Снимка: Стопкадър
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Остри реакции последваха у нас със серия от публикации в социалните мрежи. Страната ни ще изпрати официална нота до Франция с настояване за разследване на случая. Това съобщиха от външното ни министерство, като категорично осъдиха нападенията срещу български граждани в Марсилия.
„Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима”, написа в официалния си Facebook профил председателят на Народното събрание Михаела Доцова по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик” (Марсилия) и „Левски”. „Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие”, заяви тя. „Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им”, каза още Доцова.
Късно снощи премиерът Румен Радев заяви, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, като допълни, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.
Президентът Илияна Йотова определи кадрите от Марсилия като потресаващи и нарече случилото се недопустимо.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира остро на нападенията и заяви, че е възмутен от кадрите с насилието.
Пред журналисти в Народното събрание той настоя за изключване на „Олимпик Марсилия” от европейските клубни турнири, анулиране на срещата с „Левски” и присъждане на служебна победа на българския отбор. Той определи случилото се като варварски акт и приветства постигнатото в парламента съгласие за приемането на обща декларация по случая.
Борисов разкритикува реакцията на премиера Румен Радев и отправените от него благодарности към френския президент Еманюел Макрон. Според лидера на ГЕРБ отговорност за случилото се носят френската полиция, местните власти в Марсилия и футболният клуб. Той посочи, че е разговарял с хора, станали непосредствени свидетели на нападението, и е получил снимки на пострадалите български привърженици.
„Варварски акт. Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на този стадион пред тази публика. Те не заслужаваха да гледат Левски. И тук реакцията на УЕФА трябва да бъде брутална, ако искат това утре да не се случи”, заяви Борисов. Той припомни наложени в миналото санкции на българския клуб и настоя за прилагането на еднакви стандарти при наказанията.
„Никаква благодарност за медицинската помощ. На улиците са ставали инциденти, но това става вътре в стадиона. Възмутително е да благодариш за това, което се е случило”, допълни лидерът на ГЕРБ. По думите му декларацията на Народното събрание трябва да съдържа категорично осъждане на нападението.
От „Да, България” настояха българските държавни институции, посолството и консулските служби във Франция да реагират незабавно.
Реакция дойде и от Франция. В изявление на Елисейския дворец се посочва, че Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове на „Левски”. Френският президент е уверил българския премиер, че „тези действия няма да останат ненаказани”.
Редактор: Мария Барабашка