Лий Харви Осуалд убива президента Джон Ф. Кенеди на 22 ноември 1963 г. Два дни по-късно собственикът на нощен клуб в Далас Джак Руби убива Осуалд пред телевизионните камери в полицейското управление в Далас, докато той е прехвърлян в окръжния затвор.

Руби умира през 1967 г., докато очаква втория си съдебен процес. Преди убийството той има няколко обвинения за престъпления, включително нападение, казват от полицията в Далас. През годините се появяват множество теории за причините, поради които Руби извършва престъплението. Самият той обаче твърди, че е действал сам и че го е направил от скръб заради смъртта на президента.

Jack Ruby shot Lee Harvey Oswald on live television 63 years ago today, November 24, 1963 — two days after the Kennedy assassination. Millions were watching the transfer live when Ruby stepped out of the crowd in the Dallas police basement and fired once. The photograph of the moment won the Pulitzer Prize. We still remember. — On This Day (@on_this_day100) November 24, 2026

„Джак направи това, което направи. Искаше да бъде някой. Всички обичаха президента и затова всички мразеха човека, който го беше убил“, казва бившият полицай Ръсти Робинс в документалната поредица от 2023 г. JFK: One Day in America. „По някакъв начин Руби е смятал, че това ще го превърне в герой".

Кой е Джак Руби?

Руби е роден през 1911 г. в Чикаго под името Джейкъб Леон Рубенщайн. Той е петото от осемте деца в семейството, които достигат зряла възраст. Други две умират в ранна детска възраст. Руби живее трудно като малък, родителите му често проявяват насилие един към друг. След като майка му е настанена в психиатрично заведение, той прекарва значително време в различни приемни семейства. Често бяга от училище и е арестуван за отсъствия без уважителна причина.

През 1943 г. е мобилизиран в Армейския въздушен корпус на САЩ. Служи в страната в продължение на три години, преди да бъде освободен от армията през 1946 г. През 1947 г. се премества в Далас, където започва да управлява нощни клубове. Същата година променя името си на Джак Л. Руби.

Между 1949 г. и 24 ноември 1963 г. Руби е арестуван осем пъти, според Националния архив на САЩ. Причините са нарушаване на обществения ред, носене на скрито оръжие, нарушение на законите за продажба на алкохол, нападение и неспазване на призовки за пътни нарушения и други. В много от случаите не са повдигнати обвинения или те са оттеглени. В крайна сметка Руби е признат за невинен по обвинението за нападение.

Твърди се, че Руби е поддържал отношения с някои полицейски служители в Далас и понякога е разменял услуги с тях, за да получава по-голяма свобода при контрола върху нощните си клубове.

Кой е Лий Харви Осуалд?

Осуалд е бивш морски пехотинец на САЩ с трудно детство, който преди това е бил настаняван в център за малолетни правонарушители. Правил е опит за самоубийство и веднъж се е опитал да убие генерал-майор Едуин А. Уокър в дома му, според Историческата асоциация на щата Тексас.

На 22 ноември 1963 г., докато кортежът на Кенеди преминава през Далас, Осуалд застрелва президента от шестия етаж на сградата на хранилището за учебници в Тексас. След това убива и полицейски служител от Далас, преди да бъде арестуван в киносалон.

След задържането си Осуалд заявява, че се опитват да го представят за убиеца на Кенеди. Комисията „Уорън“, създадена от президента Линдън Б. Джонсън, за да разследва убийството на Кенеди, обаче стига до заключението, че Осуалд е действал сам.

Два дни по-късно, на 24 ноември 1963 г., Осуалд е убит от Руби пред телевизионните камери, докато го прехвърлят в окръжния затвор. Руби го ранява смъртоносно с един изстрел от скрит револвер калибър 38.

5. Lee Harvey Oswald being shot by Jack Ruby on November 24, 1963 https://t.co/zVlEG7fPEl — History On Internet (@history_thngs) December 5, 2024

Защо Джак Руби убива Лий Харви Осуалд?

Мотивите на Руби може никога да не бъдат изяснени, тъй като през годините той неколкократно променя обясненията си. Веднага след ареста си Руби заявява, че е убил Осуалд, за да докаже, че евреите са смели, да направи услуга на полицията, да възстанови репутацията на Далас и да спести на бившата първа дама Джаки Кенеди необходимостта да свидетелства на процеса срещу Осуалд. По-късно обаче твърди, че е убил Осуалд импулсивно.

Появяват се и предположения, че Руби е имал връзки с организираната престъпност, тъй като е бил известен с приятелствата си с гангстери, членове на мафията и други представители на престъпния свят. След като разглежда доказателствата, Комисията „Уорън“ заключава, че „доказателствата не установяват значима връзка между Руби и организираната престъпност“.

Какво се случва с Джак Руби, след като убива Лий Харви Осуалд?

Джак Руби е ескортиран от градския затвор в Далас до окръжно учреждение. Той е задържан незабавно след убийството на Осуалд. Още същата седмица окръжният прокурор на Далас Хенри Уейд отнася случая до голямото жури.

„Ще поискам смъртно наказание, защото смятам, че случаят е особено тежък“, заявява тогава Уейд.

Руби заявава, че е невинен и че скръбта от убийството на Кенеди го е накарала да получи „психомоторна епилепсия“, заради която неволно е застрелял Осуалд.

На 14 март 1964 г. Руби е признат за виновен в „умишлено убийство“ и е осъден на смърт. Съдебните заседатели обсъждат присъдата в продължение на 2 часа и 19 минути.

What Happened to Jack Ruby After He Killed Lee Harvey Oswald on Live TV? https://t.co/R7MIknnhMt — People (@people) November 24, 2026

На 5 октомври 1966 г. Апелативният съд на Тексас отменя присъдата. Съдът посочва, че по онова време Руби не е могъл да получи справедлив процес в Далас и че са били допуснати неправомерно представени свидетелски показания. Преди насрочването на втория му процес Руби, който е с „напреднал стадий на рак“, умира на 3 януари 1967 г. Причината за смъртта е кръвен съсирек в белите дробове, а ракът е посочен в смъртния акт като допринасящ фактор.

В доклада на Комисията „Уорън“ от 1964 г. се посочва, че Осуалд и Руби не са били част от по-широк заговор за убийството на Кенеди. През 1978 г. обаче Комисията на Камарата на представителите за разследване на убийствата заключава, че Кенеди „вероятно е бил убит в резултат на заговор“.

Когато Руби убива Осуалд пред телевизионните камери, това се превръща в първото убийство, излъчено по телевизията. Според подкаста за истински престъпления Most Notorious! A True Crime History Podcast някои хора ликуват пред полицейското управление, когато научават, че Осуалд е бил прострелян, без да знаят подробностите за случилото се или дали раните му са смъртоносни.

Много други са разгневени на Руби, защото смятат, че той ги е лишил от възможността Осуалд да бъде разпитван допълнително за убийството на Кенеди.

🚨 John F. Kennedy was assassinated in 1963 for opposing the Israeli nuclear program. ▫️Footage of JFK’s assassination on November 22, 1963, by Lee Harvey Oswald Who really killed him? — The Middle East (@A_M_R_M1) December 1, 2025

„Човекът, който беше виновен за убийството на президента на Съединените щати, заслужаваше да умре, но според нашата правна система той имаше право и на съдебен процес“, заявява президентът Ричард Никсън в интервю през ноември 1963 г. „Две неправди не правят една правда. При тези обстоятелства смятам, че всички американци, колкото и да искахме убиецът на президента да бъде изправен пред правосъдието, осъждаме това, че един човек е взел закона в свои ръце".