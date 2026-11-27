Седем от водещите български спортни федерации излязоха с обща позиция във връзка с предстоящите промени в Закона за хазарта. Те изразяват загриженост за последствията от новите ограничения върху рекламата и спонсорството на хазартни оператори и предупреждават, че те могат да засегнат финансирането на клубовете и детско-юношеския спорт.

Под позицията са се подписали следните федерации: Български футболен съюз (БФС), Българска федерация по волейбол (БФВ), Българска федерация по баскетбол (БФБ), Българска федерация по лека атлетика (БФЛА), Българска федерация по плувни спортове (БФПС), Българска федерация по тенис (БФТ) и Българска федерация по бокс (БФБ).

Федерациите подкрепят мерките за защита на обществото и децата от хазартна зависимост. Те приемат забраната за присъствие на хазартни марки върху екипировка, съоръжения и материали, предназначени за малолетни и непълнолетни, както и забраната на външната реклама на хазарт извън спортните съоръжения.

В същото време обаче настояват спонсорските партньорства в спорта да бъдат единствено с лицензирани оператори и да съдържат необходимите предупреждения за риска от зависимост.

„... защитата на обществото не трябва да бъде за сметка на децата, които спортуват. Приходите от спортно спонсорство не са просто рекламни бюджети. Те осигуряват провеждането на първенства, функционирането на клубове, възнагражденията на треньори, развитието на детско-юношески школи и поддръжката на спортни бази“, посочват организациите.

Според тях най-сериозни могат да бъдат последствията за малките клубове и за населените места, в които възможностите за алтернативно финансиране са силно ограничени. От федерациите предупреждават, че „зад всеки клуб, принуден да прекрати дейността си, и зад всяка закрита школа стоят деца, които губят възможността да спортуват“.

„Не противопоставяме здравето на обществото на развитието на спорта. Настояваме законът да защити и двете“, заявяват организациите.

„Комуникацията е неотменима част от спортното спонсорство. Спонсорът не плаща за лого върху екип, а за правото да покаже, че стои зад първенството, клуба или отбора. Законопроектът в сегашния си вид допуска марката единствено върху екипировка и съоръжения и забранява всяка друга форма на комуникация. Така спонсорството губи смисъла си за този, който го плаща, и договорите ще бъдат намалени или прекратени“, заявяват подписалите позицията.

Спортните федерации посочват, че към момента към момента няма друг бранш, който е готов да подкрепя българския спорт в такъв мащаб. Според тях България е малък и свиващ се потребителски пазар и в обозримо бъдеще рекламните бюджети от други икономически сектори не могат да заместят приходите, които спортът би загубил.

Затова те призовават народните представители да преразгледат съответните текстове при второто четене на законопроекта. „Ако държавата реши да запази това ограничение, тя трябва да поеме и отговорността за осигуряването на алтернатива. Настояваме в такъв случай да бъде въведен законово гарантиран механизъм за целево финансиране на спорта от приходите от хазартни такси, с приоритет за клубовете и детско-юношеския спорт“, заявяват подписалите.

В края на позицията организациите заявяват готовността си да участват в работата на парламентарната комисия и да съдействат за намирането на устойчиво и отговорно решение.

„Българският спорт иска гаранции за своето бъдеще. Защото да защитим децата означава и да запазим възможността им да спортуват“, се казва в края на позицията.