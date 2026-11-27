Европейската футболна централа излезе с официална позиция, в която заяви, че не носи отговорност за обезпечаването на сигурността по стадионите по време на срещите от клубните си турнири, съобщава gong.bg.

Повод за изявлението станаха сериозните безредици по трибуните на двубоя между "Бешикташ" и "Апоел Беер Шева" от Лига Европа, проведен на неутрален терен в грузинския град Батуми. Позицията на европейската централа придобива особено значение и на фона на бруталните нападения срещу българските привърженици на "Левски" в Марсилия, разиграли се в същата вечер.

Срещата в Батуми бе временно прекъсната за около 30 минути заради сблъсъци между привърженици на турския клуб и местните сили на реда. Според информации на турските медии напрежението е ескалирало след демонстрации в подкрепа на Палестина от страна на феновете на "Бешикташ". Грузинските власти съобщиха за 16 задържани привърженици.

От УЕФА подчертаха, че решението двубоят да бъде преместен извън Турция е взето по препоръка на местните власти, като същевременно се разграничиха от отговорността за действията на силите за сигурност.

„За това, че мачът от Лига Европа между Бешикташ и Апоел няма да се играе в Истанбул, Турската футболна федерация съобщи на УЕФА, като това е станало по препоръка на местните власти. В същото съобщение беше заявено, че новото място за провеждането на мача ще бъде стадионът в Батуми. Както и на всички мачове през сезона, този не прави изключение, УЕФА не е организатор и следователно не носи отговорност за обезпечаването на безопасността и не контролира този процес. Всички действия на стадиона са осъществени с компетенцията на местните власти в рамките на пълномощията им“, се казва в позицията на европейската централа.

„Въпреки това УЕФА разбира, че ескалацията на конфликта между местната полиция и феновете на Бешикташ, която доведе до временно прекъсване на мача, започна заради намесата на местната полиция в сектора с турски привърженици“, допълниха от организацията.

От Турската футболна федерация реагираха остро на случилото се в Батуми и настояха за цялостно разследване на действията на силите на реда. „Не е възможно да се примиряваме с практики, които пренебрегват универсалните ценности на спорта, човешкото достойнство, взаимното уважение и принципите на честната игра, както и които водят до дискриминация, изключване и пропуски в осигуряването на безопасността“, заявиха от там.

„Не можем да останем безразлични пред подобни действия, които застрашават безопасността на нашите фенове и са насочени срещу техните основни права и свободи. Турската футболна федерация официално заявява, че ще следи внимателно развитието на ситуацията до самия край, като ще настоява за всестранно разследване на случилото се, установяване на виновните и незабавно налагане на необходимите санкции. Не може да се допусне тези събития да бъдат потулени, виновните да избегнат отговорност или подобни нарушения да се повторят.“

Позицията на европейската футболна централа е особено интересна в контекста на случилото се на „Велодром“, където привърженици на Левски станаха жертва на брутална агресия от страна на местни хулигани.

Още преди отпътуването за Франция изпълнителният директор на българския шампион Даниел Боримиров разкри, че от „Герена“ са предложили на УЕФА три алтернативни варианта за провеждането на двубоя – в друг френски град, в друга държава или в София. Нито едно от предложенията на столичния клуб обаче не бе реализирано.

След грозните сцени в Марсилия Боримиров отправи тежки обвинения към европейската футболна централа, разкривайки, че ръководството на Левски е предупреждавало за потенциалните рискове седмици преди срещата. „Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не взеха никакви мерки. Кръвта, която се проля тук, е по техните ръце“, заяви изпълнителният директор на „сините“.

Боримиров разкри още, че на полувремето ръководството на Левски е настояло двубоят да бъде прекратен, но португалският делегат на УЕФА е отхвърлил искането с аргумента, че не разполага с достатъчно информация за случващото се. Шефът на „сините“ постави под въпрос и действията на стюардите, които е трябвало да гарантират безопасността на българските привърженици.