Година след тежката катастрофа на Околовръстното шосе в Пловдив, отнела живота на трима души от едно семейство, близките им излязоха на протест пред Съдебната палата с искане за справедливо наказание. Днес Върховният касационен съд разглежда делото на трета инстанция, след като на първите две шофьорът на тежкотоварния автомобил, причинил сблъсъка, получи присъда от 10 години затвор.

При катастрофата загинаха родителите на 7-годишната Михаела и нейната 14-годишна сестра Теодора. Михаела оцеля, но получи сериозни травми с опасност за живота и остана кръгъл сирак.

На протеста пред съда с плакати „Справедливост на пътя, справедливост в съда!” и „Нека спрем войната по пътищата!” се събраха близките на загиналото семейство, адвокатът по делото Илия Тодоров, Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и представители на „Ангели на пътя”.

Защо близките обжалват присъдата от 10 години

Адвокат Илия Тодоров обясни защо защитата на семейството не приема наложеното до момента наказание и настоява пред ВКС за промяна на присъдата.

„На първа и втора инстанция подсъдимият получи предвидения от закона минимум от 15 години, които бяха редуцирани на 10 – намалени с една трета, тъй като делото се гледаше по съкратения ред. Считаме, че не е справедливо той да получава минималната възможна присъда поради няколко причини”, заяви Тодоров.

По думите му на първо място става дума за загинало цяло семейство и тежко пострадало 7-годишно дете, останало кръгъл сирак. Освен това водачът има десетки провинения на пътя. „Подсъдимият е със скандално поведение на пътя. Той за краткия си стаж от едва няколко години – и то като професионален шофьор – е залавян около 30 пъти с нарушения, много от тях с превишена скорост. По време на самата катастрофа също е управлявал с превишена скорост, като ТИР-ът е навлязъл в насрещното с 90 км/ч при позволени 60”, подчерта адвокатът.

Тодоров уточни, че единствено близките обжалват, тъй като прокуратурата не е протестирала присъдите до момента. „Нашите искания са за максималната възможна присъда. Считаме, че ако в този случай се дава минималната присъда, то какво трябва да се случи, за да се получи по-висока”, попита той.

Бабата на оцелялата Михаела призова за най-строги санкции за нарушителите по пътищата. „Всички по пътищата, които шофират с висока скорост, трябва да бъдат наказани. Крайно време е да се спре войната по пътищата и да бъдат санкционирани водачите, които причиняват смърт, по най-строгите правила на закона”, каза тя.

„Надяваме се, че това нещо ще се разгледа днес и някой да се замисли как минават дните ни след загубата на нашите деца, как преживяваме с Михаела, как я утешаваме”, допълни жената.

Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи определи досегашното наказание като „обидно ниска присъда” за три погубени човешки живота. „Щом има тук толкова хора – тук са нашите партньори от „Ангели на пътя” – значи войната по пътищата продължава, нищо не се е променило, никой не си е взел бележка”, заяви той.

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Репортер: Пламена Димитрова