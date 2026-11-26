Космическият телескоп "Хъбъл" засне обширно звездно поле на Млечния път, което блести в дъга от цветове. Изображенията показват област от небето към галактическата издутина – плътно населен със звезди сферичен регион, обграждащ центъра на галактичния диск.

Тези наблюдения на „Хъбъл“ са част от проучване, което ще помогне на изследователите да интерпретират по-добре бъдещите наблюдения на космическия телескоп „Нанси Грейс Роман“, докато се опитват да характеризират звездите и да търсят екзопланети в тази наситена с обекти област на нашата галактика.

Астрономите изучават галактическата издутина на Млечния път, защото тя съдържа почти една четвърт от звездната маса на галактиката, а близостта ѝ позволява да бъде изследвана в по-големи подробности. Макар да можем да видим сиянието на подобни гъсто населени със звезди области в други галактики, те са твърде отдалечени и наситени със звезди, за да можем да различим отделните светила. Изучавайки галактическата издутина на Млечния път, астрономите се надяват да открият нови планети и да разберат по-добре как галактиките се формират, развиват и взаимодействат в продължение на милиарди години.

An ocean of stars 🌊🌟 These new Hubble images focus on an area of sky toward our Milky Way's galactic bulge, a densely packed, spherical region of stars that surrounds the center of the galaxy’s disk: https://t.co/42bDnehXV9 https://t.co/a5nB7c25h2 — Hubble (@NASAHubble) November 25, 2026

Космическият телескоп „Хъбъл“ наблюдава Вселената предимно в ултравиолетова, видима и близка инфрачервена светлина, докато „Роман“ събира данни в близкия инфрачервен диапазон и в част от видимия спектър. Тъй като изследователите искат да сравнят наблюденията на „Хъбъл“ с бъдещите данни от „Роман“, телескопът е насочен към областта във вълнови диапазони, които се припокриват с чувствителността на „Роман“ – червената част на видимия спектър и близката инфрачервена област.

Високата разделителна способност на „Хъбъл“ позволява на инструментите му да събират данни за яркостта, възрастта, състава и движението на звездите във времето. Благодарение на тази информация астрономите могат да търсят потенциални екзопланети, да определят местоположението на черни дупки или тъмна материя и да разберат по-добре средата и развитието на нашата галактика.

Ключов елемент от бъдещите наблюдения на „Роман“ ще бъде търсенето на екзопланети чрез регистриране на събития на микролещиране – вид гравитационно лещиране, при което светлината от по-отдалечен обект се увеличава и изкривява под въздействието на масата на по-близък обект, намиращ се по същата линия на наблюдение.

Начинът, по който светлината от далечната звезда се изкривява и усилва, може да разкрие информация за природата на звездата на преден план и за евентуалните планети около нея. Наблюденията на „Хъбъл“ ще помогнат за определянето на характеристиките на звездите в тази област, преди те да станат част от събитие на гравитационно лещиране. Месеци или години по-късно, когато „Роман“ регистрира такова събитие, изследователите ще могат да сравнят данните от „Хъбъл“ с тези от „Роман“, за да го интерпретират по-лесно.