11 български граждани са пострадали при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ в четвъртък вечер. Шестима от тях са транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

По последна информация няма тежко пострадали българи. Състоянието на всички, потърсили медицинска помощ, продължава да бъде проследявано.

"Генералното консулство на Република България в Лион следи случая от самото начало и поддържа контакт с компетентните френски институции. През нощта на дежурния телефон са постъпили обаждания и сигнали от пострадали български граждани и техни близки. На потърсилите консулството е оказано съдействие съобразно конкретния случай и наличната информация", се съобщава в позицията на ведомството.

След получена официална информация, че в болница в Марсилия все още има настанени български граждани, представител на консулската служба е заминал за града, за да ги посети и да се запознае със състоянието им.

При срещите с пострадалите и лекуващите ги лекари е потвърдено, че всички пациенти са в стабилно състояние и без опасност за живота. На тях са извършени необходимите медицински изследвания, като част от тях остават в болницата за наблюдение.

На място в Марсилия са и почетният консул на България, както и полицейското аташе на страната ни в Париж.

МВнР съобщи още, че се обсъждат възможностите за прибирането на пострадалите в България. Консулската служба поддържа контакт с тях и проучва вариантите за съдействие в рамките на своите правомощия.

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