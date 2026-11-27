Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
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След нападението над българските фенове на „Левски” в по време на мача срещу „Олимпик” – Марсилия пред френското посолство у нас се организира протест. Призивът се разпространи в социалните мрежи.
Периметърът около Френското посолство е отцепен, на място има екипи на Жандармерията и полицията, линейка и пожарен автомобил.
Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
Полицията проверява хората в района, паркираните автомобили пред посолството вече са преместени с репатриращ автомобил.
Видео: Мартин Керефейски, NOVA
Първите фенове пристигнаха около 20:00 ч., скандирайки “убийци”.
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