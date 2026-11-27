След нападението над българските фенове на „Левски” в по време на мача срещу „Олимпик” – Марсилия пред френското посолство у нас се организира протест. Призивът се разпространи в социалните мрежи.

Периметърът около Френското посолство е отцепен, на място има екипи на Жандармерията и полицията, линейка и пожарен автомобил.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Полицията проверява хората в района, паркираните автомобили пред посолството вече са преместени с репатриращ автомобил.

Видео: Мартин Керефейски, NOVA

Първите фенове пристигнаха около 20:00 ч., скандирайки “убийци”.