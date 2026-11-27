Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” репортерът на NOVA Софи Цветкова ще ни въведе в земите на Южен Китай. Мястото, където древната история и футуристичните небостъргачи се срещат под един и същи градски хоризонт.

Южен Китай - екзотика, дракони и ароматни чаени листа. Там, където модерният мегаполис оживява пред очите ни, за да ни покаже една различна Азия. В поредното приключение се впускаме с Explorers Club Bulgaria. Първата спирка - Шанхай. Градът, който тупти в ритъма на бъдещето.

За да се докоснем и до романтичното лице на Китай обаче, оставяме футуристичните гледки от мегаполиса зад гърба си и се потапяме в очарованието на живописни водни канали, алеи и изящни мостчета.

Джуджаджао в превод означава земята на семейство Джу - първата заселила се фамилия тук.

„Вече 10 години работя тук. Изработваме чаши от бамбук, а след това ги дълбаем с различни рисунки, характерни за нашите региони - дракони, митични създания, а можем също и да напишем името ти на китайски например”, разказва Чоуи.

Време е да се срещнем с лютата столица на провинция Съчуан - Чънду. 20-милионният мегаполис е известен със своята хилядолетна култура, пикантна кухня и дом на гигантската панда.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.