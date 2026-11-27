Никола Цолов завърши на седмо място в квалификацията за предпоследния кръг от сезона във Формула 2 на пистата „Лусаил“ в Катар.

Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ изостана с 0,512 секунди от най-бързия в сесията Уго Угочукву. Втори се нареди Габриеле Мини, а третото място зае Алекс Дън, който е сред основните конкуренти на Цолов в битката за титлата.

Съотборникът на българина Ноел Леон приключи квалификацията на пета позиция.

С постигнатия резултат Цолов ще стартира от четвърто място в утрешния спринт. Надпреварата е насрочена за 18:15 часа българско време. В генералното класиране българинът изостава със седем точки от лидера Рафаел Камара. Бразилецът приключи участието си във Формула 2, за да довърши сезона във Формула 1 с отбора на „Хаас“.

Алекс Дън заема третото място в подреждането със 189 точки. Той е на 11 точки зад Цолов и на 18 от първата позиция.