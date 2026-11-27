Седем държави напуснаха преговорите за бъдещия бюджет на Европейския съюз. Срещата на върха приключи без споразумение късно снощи и по-рано от предвиденото. Разделението между пестеливите държави и тези, които искат по-големи разходи, изглежда се задълбочава.

Ситуацията не е прецедент, смята бившият външен министър Ивайло Калфин. В предаването „Пресечна точка” той каза, че очаква до края на годината все пак да има споразумение.

„Винаги са били много трудни преговорите за европейския бюджет. До последния момент винаги има неясноти, неразбирателства, докато накрая се намери компромис. Така че сме в тази процедура. Винаги е имало група страни, които настояват за ограничаване на бюджета, и друга група страни, които настояват за неговото увеличаване. Това е нормален процес, намира се компромис”, заяви Калфин.

Той припомни, че настоящият бюджет на Европейския съюз изтича в края на следващата година. За да влезе в сила нов, след като се постигне съгласие, следват преговори с парламента и допълнителни нормативни актове.

„Освен това имаме и политически календари в различните страни, в които могат да се сменят тотално настроенията. Една от първите ще бъде Франция”, коментира Калфин.

Нито една от двете групи държави – които искат увеличение на бюджета и тези, които искат свиване – няма да надделее, каза Калфин.

„Няма да бъде по-малък от този, който е в момента. Но като покупателна способност и като процент от вътрешния продукт сигурно ще е по-малък в сравнение с това, което поиска Комисията”, смята Калфин.

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