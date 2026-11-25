24-часова национална стачка блокира днес Гърция. Засегнати ще бъдат общественият транспорт, болници, училища и държавни учреждения. Насрочени са протестни демонстрации в десетки градове в страната.

Сред основните искания са увеличение на възнагражденията, възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата в публичния сектор и подобряване на условията на труд.

Затруднения се очакват и в корабоплаването, след като към протестите се присъединиха и синдикати на гръцките моряци.