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24-часова национална стачка блокира днес Гърция. Засегнати ще бъдат общественият транспорт, болници, училища и държавни учреждения. Насрочени са протестни демонстрации в десетки градове в страната.
Сред основните искания са увеличение на възнагражденията, възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата в публичния сектор и подобряване на условията на труд.
Затруднения се очакват и в корабоплаването, след като към протестите се присъединиха и синдикати на гръцките моряци.
Редактор: Дарина Методиева