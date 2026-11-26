Президентските избори водят до разместване в електоралните нагласи на българите. „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ увеличават подкрепата си, докато „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС запазват позициите си. Същевременно се отчита значителен ръст в одобрението към президентската институция. Близо две към едно е съотношението между гражданите, които предпочитат настоящият кабинет да продължи да управлява, и онези, които настояват за предсрочни парламентарни избори.

Това сочат данни от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

През ноември положителна оценка за работата на 52-рото Народно събрание дават 23% от българите, докато 65% изразяват неодобрение. Дейността на правителството получава подкрепата на 35% от гражданите, а отрицателните оценки достигат 53%. И при двете институции одобрението остава на нивата от октомври, но делът на негативните оценки продължава да расте.

Различна е тенденцията при президентската институция. Близо половината от българите – 48%, оценяват положително работата ѝ, а 43% дават отрицателна оценка. След победата на президентските избори одобрението към държавния глава се повишава с 8 процентни пункта спрямо предходния месец.

„Прогресивна България“ продължава да бъде водещата политическа сила с подкрепата на 38,3% от гласуващите. На второ място остава ГЕРБ-СДС с 14,2%. При двете формации не се наблюдават съществени промени в електоралната подкрепа спрямо октомври.

Най-отчетлива динамика след президентския вот се регистрира при „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. ПП заема третата позиция с 9,7% подкрепа, което представлява увеличение с 1,6 процентни пункта спрямо предходния месец.

„Възраждане“ отбелязва ръст от 2,3 процентни пункта и достига 8,6%, с което измества „Демократична България“ от четвъртата позиция. Подкрепата за ДБ остава сходна с тази през октомври - 6,9%. ДПС се нарежда на шесто място с 6,2% от гласуващите.

Четири политически формации остават под необходимия праг за парламентарно представителство - БСП с 3,8%, МЕЧ с 3,6%, „Величие“ с 2,9% и „Сияние“ с 2,2%.

Половината от българите (50%) са на мнение, че настоящото правителство трябва да продължи работата си. За провеждането на предсрочни парламентарни избори се обявяват 26% от анкетираните.

Нагласите в полза на нов парламентарен вот са концентрирани предимно сред избирателите на опозиционните политически формации. Предсрочни избори предпочитат близо две трети от симпатизантите на ГЕРБ, шестима на всеки десет избиратели на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, както и четирима на всеки десет привърженици на „Възраждане“ и ДПС.

Това сочат данни от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.