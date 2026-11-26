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Днес депутатите ще гласуват окончателно пакета от данъчни промени на правителството, от който зависи приходната част на бюджета за 2027 година.
Сред ключовите предложения е еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите за определени сектори. Ваучерите за храна ще могат да достигат 200 евро месечно, но сумата над 102 евро ще се облага със 7%.
Данъкът „уикенд“ за личното ползване на фирмени активи се увеличава от 3 на 7%. Предвижда се и поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите, акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене, както и по-висок праг за регистрация по ДДС.
Промените включват и по-големи данъчни облекчения за семейства с деца. След гласуването утре ще стане ясно кои от мерките окончателно ще влязат в сила
Редактор: Никола Тунев