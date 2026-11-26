През втората половина на тази седмица ще посрещнем динамична обстановка. В четвъртък в ранните часове има условия за понижена видимост в ниските райони на Западна и Централна България. През деня в западната половина на страната ще има локални валежи от дъжд, докато в областите край морето облаците ще са променливи, без валежи. Дневните температури ще се движат между 8 и 13 градуса.

С развитието на средиземноморски циклон и нахлуването на още студен въздух от север краят на седмицата ще е облачен. В петък следобед ще завали първо в Южна България, по-късно – в почти цялата страна. Дневните температури ще са от 10 до 15 градуса.

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Дъждовете ще продължат и в събота, тук-там в значителни количества. С понижението на температурите през втората половина на денонощието в събота дъждът ще се обръща в сняг. Снеговалежът ще е временно интензивен с условия за локални натрупвания на снежна покривка с драматично усложняване на пътния трафик, особено в Централна Северна и Северозападна България. Предварителната прогноза е за покривка до към 20 сантиметра.

Температурите в този динамичен период ще се задържат близки до сезонните - в събота следобед – между 2 и 7 градуса, в неделя – около нулата.

За първата седмица на декември предварителните прогнози чертаят ледено време. Ядро студен въздух от Арктика ще се задържи по-дълго над Източна Европа. Ако това се случи, можем да очакваме дни с температура сутрин до минус 10 – минус 12 градуса.

В понеделник-вторник облаците ще са плътни, но ще е почти без валежи. Повече слънце ще има към средата на седмицата. С наближаването на Никулден отново ще има условия за дъжд и сняг.

Ще застудее, но няма нищо по-нормално от това да посрещнем декември със студено време, коментира в предаването „Здравей, България” климатологът Симеон Матев.

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