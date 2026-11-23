В края на ноември и началото на декември ще посрещнем първият сняг. След поредната серия необичайно топли дни предстои застудяване.

В първия ден на настоящата седмица ще премине студен атмосферен фронт със силни северозападни ветрове почти в цялата страна. Скоростта на студени пориви ще е до 70-80 километра в час. От НИМХ са обявили жълт и оранжев код за опасно време.

Извън планините валежите ще са от дъжд – в хода на деня ще преминат от Северозапад на Югоизток. В крайните югоизточни райони ще има и гръмотевична активност с потенциал за ситна градушка. Дневните температури ще достигнат за кратко максимални стойности от 15 до 20 градуса, след което бързо ще се понижат. По тази причина не е изключено на изолирани места в предпланинската зона на Западна България дъждът да се обърне в мокър сняг.

Във вторник и сряда ще е слънчево, но студено с температури сутрин около и под нулата, в районите на Запад с тихо и ясно време до минус 5 градуса. Следобед във вторник термометрите ще се движат между 3 и 8 градуса при умерен до временно силен запад-северозападен вятър, в сряда – от 5 до 10 градуса.

През втората половина на седмицата ще посрещнем динамична зимна обстановка. С развитието на средиземноморски циклон и нахлуването на още студен въздух от север ще е облачно, сутрините с мъгли и ниски облаци. В четвъртък ще превали дъжд с възможен кратък снеговалеж в Северозападна България.

Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка от петък следобед до неделя. Ще вали на много места в страната дъжд, който с понижението на температурите ще се обръща в сняг. При подобен сценарий са възможни локални натрупвания на снежна покривка с усложняване на пътния трафик.

Температурите в този динамичен период ще се задържат близки до сезонните - в събота следобед – между 2 и 7 градуса, в неделя – около нулата.

За първата седмица на декември предварителните прогнози чертаят ледено време. Възможно е ядро студен въздух от Арктика да се задържи по-дълго над източна Европа. Ако това се случи, можем да очакваме дни с температура сутрин до минус 8 – минус 10 градуса.

В понеделник-вторник облаците ще са плътни, но ще е почти без валежи. Повече слънце ще има към средата на седмицата. С наближаването на Никулден отново ще има условия за дъжд и сняг.

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