След повече от четири години работа на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат изборът на новия му състав вече приключи. Пред съдебните кадровици стоят няколко ключови задачи - изборът на редовен главен прокурор, възстановяването на доверието в правосъдието и разплитането на мрежите за влияние в системата. Ще успее ли новият ВСС да се освободи от политическите зависимости, или ще възпроизведе модела на своите предшественици? Темата коментират съдия Нели Куцкова и прокурор Владимир Николов пред Саня Петкова в рубриката „Обществен контрол“.

Съдия Нели Куцкова определя процедурата по изслушване и избор на новите съдебни кадровици като повод за предпазлив оптимизъм. „Никога не е късно някой да стане за резил, както и никога не е късно някой да ни разочарова. Затова трябва да сме предпазливи, когато се очароваме от някого“, заяви тя.

Куцкова отчита като положителен знак начина, по който са проведени изслушванията на кандидатите, но подчертава, че основното изпитание пред новия състав ще бъде способността му да устои на политически натиск. „Работата на политиците е да определят политиките на държавата. Но е изключително вредно, когато политиците започнат да се месят в т.нар. кадруване“, категорична е тя.

По думите ѝ сред представителите на прокурорската квота има пробив на свободомислещите магистрати - обстоятелство, което тя определя като значимо събитие на фона на случващото се в държавното обвинение през последните години.

Прокурор Владимир Николов, който също беше кандидат за член на ВСС, смята, че сред избраните има достойни професионалисти, но тяхната независимост тепърва ще бъде подложена на изпитание. „Изказват се различни съмнения, упреци за някакви договорки, зависимости и така нататък. Но, както е казано, по делата ще ги познаете“, посочи той.

Според Николов новият съвет трябва да върне съдебната система в рамките на законността, както и да възстанови професионалната етика и човешкия морал в управлението ѝ. Прокурорът не изключва опити на хора, заемали ръководни позиции в държавното обвинение през годините, да запазят влиянието си чрез новите кадровици. „Очевидно са налице опити за хора, може би, заемали ръководни длъжности в прокуратурата назад в годините, по някакъв начин да удължат тази агония и чрез някакви свои аватари да продължат да упражняват влияние и да държат в мъртва хватка прокуратурата и съдебната система“, коментира Николов.

На въпрос дали сред тези фигури са бившите ръководители на прокуратурата Сотир Цацаров и Борислав Сарафов, той отказа да посочи конкретни имена.

Според Нели Куцкова политическата подкрепа за избора на даден магистрат не трябва да се превръща в основание за последваща зависимост. Тя изрази надежда, че както „Прогресивна България“, така и ПП и ДБ няма да се намесват в кадровите решения на съвета. „Когато избираш някой, който да е послушен към тебе, когато си силният на деня, утре той ще е послушен и спрямо следващия силен на деня и може да се обърне дори срещу тебе. Така че винаги е много важно да се избират хора с гръбнак“, подчерта съдията.

Куцкова очаква опитите за политическо вмешателство да продължат, но се надява те да не достигат мащабите на влиянието, за което през годините е имало публични твърдения, включително по отношение на Делян Пеевски. Едно от най-важните решения пред новия ВСС е изборът на редовен главен прокурор - пост, който няма постоянен титуляр след отстраняването на Иван Гешев през 2023 г.

Според Владимир Николов именно този избор до голяма степен ще предопредели успеха на целия мандат на съвета. „На нас ни трябва човек, който разбира и има отговорност за огромната ръководна, управленска, правна, административна власт, която има тази позиция. Човек, който съумява да осъзнава тази власт и, ако щете, да я самоограничава“, обясни прокурорът.

Той даде положителна оценка за периода, в който прокуратурата е била ръководена от Борис Велчев, и отчете негативни тенденции при неговите наследници.

Николов коментира и управлението на Иван Гешев, който според него е допуснал тежки грешки, застрашили прокуратурата. Бившият председател на Асоциацията на прокурорите отхвърли твърденията, че е бил близък до тогавашния главен прокурор. „Аз съм бил човек на прокуратурата, аз съм ничий човек. Аз съм човек на закона, защото това е моето призвание“, заяви той.

Сред очакванията на Нели Куцкова към новия ВСС е да бъдат доведени докрай проверките за мрежите за влияние, свързвани с Петър Петров - Пепи Еврото, и Мартин Божанов - Нотариуса.

„Една от големите ми надежди е новият Висш съдебен съвет да доразплете тези случаи. Остана недоизяснено. Имаше комисии, имаше проверки. Трябва да се сложи край, като се уведоми обществото какво точно е установено“, посочи тя. Съдията изрази убеждение, че подобни мрежи не се изчерпват с двата публично известни случая и вероятно съществуват и на местно равнище.

Владимир Николов е категоричен, че изборът на нов ВСС е крачка в правилната посока, като отправи остра критика към работата на досегашния състав: „Ние видяхме еманацията на това какво не трябва да представлява съветът“.

А дали обществото най-сетне ще види осъден политик за корупция и ще паднат ли политическите чадъри над определени фигури? Нели Куцкова остава предпазлива. „Да видим дали някой ще му внесе обвинителния акт“, отговори тя на първия въпрос.

„Ще остане тук-там някое и друго малко чадърче, но при смяната на властта обикновено на някои чадъри им се късат спиците“, обобщи съдията.

Репортер: Саня Петкова