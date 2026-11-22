След близо четири години работа на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат процедурата по избор на новия му състав приключи. Снощи следователите определиха своя представител в кадровия орган на съдебната власт, с което бяха попълнени всички места както в професионалната, така и в парламентарната квота.

Следователят от Националната следствена служба Петко Петков спечели убедително надпреварата с подкрепата на 323-ма свои колеги. За неговия опонент Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура са гласували 40 души.

С избора на Петков се запълва последното свободно място в професионалната квота на Прокурорската колегия, както и сред общо 22-мата изборни членове на ВСС.

Бойко Атанасов разполага със седемдневен срок, в който може да оспори резултатите от гласуването. Ако не бъде подадена жалба, предстои имената на новоизбраните членове на съвета да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.

Това не е първият избор на Петков за член на Висшия съдебен съвет. През 2022 г. той отново получи подкрепата на професионалната общност, но така и не встъпи в длъжност, тъй като тогава Народното събрание не започна процедурата по избор на своите представители. Така нов кадрови орган не беше конституиран, а досегашният състав продължи да изпълнява функциите си и след изтичането на мандата.

След победата си Петков постави акцент върху необходимостта от диалог между магистратите, последователното отстояване на професионалните интереси на следователите и гарантирането на по-голяма административна независимост. „Опитът, който имам, показва, че трябва задължително да имаме принципни искания в областта на професията, да имаме подкрепата на останалите магистрати и членове на съвета в рамките на нашите обективни, принципни искания, за да очакваме резултат“, заяви новоизбраният член на ВСС.

По думите му следователите винаги са проявявали отговорност при формулирането на своите искания. „Чакаме необходимата функционална компетентност, чакаме малко по-голяма независимост административно по вертикала“, допълни Петков.

След окончателното конституиране на съвета неговият състав ще включва 25 членове – по 11 представители на професионалната и парламентарната квота и трима членове по право. Това са главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Сред първите ключови задачи пред новия кадрови орган на съдебната власт се очертават изборите на титулярен главен прокурор и директор на Националната следствена служба.

Управляващи и опозиция са категорични, че изборът на обвинител №1 и председател на Върховния административен съд са сред най-неотложните задачи пред кадровия орган.

Първите ключови решения на новия Висш съдебен съвет ще покажат дали в кадровия орган има разделение на лагери и какви принципи ще отстояват неговите членове. Това заяви в предаването „На фокус“ по NOVA Емил Дечев, избран от парламентарната квота за член на Съдийската колегия на ВСС. По думите му изборът на нов главен прокурор няма да бъде първият сериозен тест за кадровиците. „Кой да бъде представляващ Висшия съдебен съвет - тогава ще си проличат някакви лагери, някакви убеждения и ценности - кой за какво се бори“, посочи Дечев.

Междувременно изборът на новия състав на кадровия орган на съдебната власт предизвика нов политически сблъсък. Само ден след като Народното събрание излъчи своите 11 представители в парламента на Темида, от ГЕРБ се обявиха за единствената опозиция. Според партията на Бойко Борисов изборът е резултат от нова сглобка между „Прогресивна България“ и „Продължаваме промяната - Демократична България“.

„За хората е ясно как са се сглобили. И сега ги оставяме, само с интерес ще видим дали яростта на премиера Радев срещу петроханци ще продължи. Но вече, за радост, нито зависи от нас, нито могат да ни свържат с Пеевски, нито с когото си искат. Това си е тяхната сглобка и да си направят каквото искат“, заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

От управляващата формация отговориха, че личните нападки са очаквани, но всеки от новоизбраните членове на ВСС заслужава възможност да се докаже чрез резултатите от работата си.

Депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев определи успешното попълване на парламентарната квота като постижение и посочи, че необходимостта от осигуряване на конституционно мнозинство предполага определени компромиси. „Фактът, че успяхме да го изберем, е постижение. Сега, дали някой е направил стъпки назад или напред, когато трябва - то 160 конституционно мнозинство, вероятно се налагат стъпки“, коментира Кутев.

От „Демократична България“ не скриха, че подкрепата им за част от кандидатите е била дадена под условие. Причината са съмненията дали някои от новоизбраните кадровици ще бъдат способни да отстояват независимостта на съдебната власт. „В тяхната професионална биография, в професионалните им постъпки има въпроси, които поставят под въпрос дали те ще бъдат способни самостоятелно да отстояват независимостта на съдебната система“, заяви депутатът от „Демократична България“ Надежда Йорданова.

Въпреки политическите различия и взаимните обвинения управляващи и опозиция са единодушни по отношение на най-спешните задачи пред новия ВСС - провеждането на процедури за избор на титулярен главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Според прогнозата на Емил Дечев България може да има нов главен прокурор в края на януари или около средата на февруари.