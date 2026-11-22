Най-малко 12 души пострадаха при инциденти, предизвикани от силния вятър в испанската област Барселона. Двама от ранените са в тежко състояние, съобщава испанската информационна агенция EFE.

Девет жени са пострадали при падането на дърво по време на масово спортно събитие по улиците на каталунската столица. Шест от тях са транспортирани до лечебни заведения, а на останалите е оказана медицинска помощ на място. Състезанието не е било прекратено, тъй като инцидентът е засегнал участничките в края на колоната.

🔴El viento causa estragos en Cataluña: la caída de dos árboles provoca 10 heridos en Barcelona y la de una farola otro en Sabadell https://t.co/GqknIIVQzP — 20minutos.es (@20m) November 22, 2026

При друг инцидент в района на Олимпийското селище в Барселона човек е получил тежки наранявания, след като върху него паднало дърво. Пострадалият е откаран в болница.

ACTUALIZAMOS| Diez heridos, uno grave, durante el vendaval por caídas de árboles en Barcelona Nueve corredoras han sido atendidas o trasladadas a hospitales al romperse una gran rama al paso de la Cursa de la Dona https://t.co/jk3Pz76sdT a través de @el_pais — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) November 22, 2026

Жена също е в тежко състояние, след като дърво се стоварило върху автомобила ѝ в град Матадепера. В Сабадел пък уличен осветителен стълб е паднал върху минувач, който е получил леки наранявания, съобщава Telecinco.

До 14 часа местно време пожарникарите в Каталуния са получили 196 сигнала, свързани с разрушителните пориви на вятъра. Само в Барселона противопожарните екипи са реагирали на 107 инцидента. На места в Каталуния скоростта на вятъра е надхвърлила 130 км/ч, като в района на планинския връх Пуч Сесолес са регистрирани пориви от 135,4 км/ч.

🔴 SUSPENDIDA LA CURSA DE LA DONA EN BARCELONA La caída de un árbol en la avenida Meridiana deja al menos 7 heridos por el fuerte viento. 🚑 🚒 11 unidades de Bombers y el SEM movilizados. #Barcelona #ÚltimaHora #RADAR24 https://t.co/Tp4no3vGgi — Radar24_ (@radar24info) November 22, 2026

Властите в Барселона активираха общинския план за действие при силен вятър и призоваха гражданите да обезопасят предметите по балконите си, да затворят прозорците и да проявяват повишено внимание при дейности на открито.