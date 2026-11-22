Собствениците на електромобили в Европейския съюз ще могат по-лесно да плащат за зареждане при пътуване. От 1 януари 2027 г. определени обществени зарядни станции ще трябва да предлагат възможност за директно плащане с банкова карта или безконтактно устройство, без необходимост от предварителна регистрация и инсталиране на мобилно приложение.

Изискването е част от европейския Регламент за инфраструктурата за алтернативни горива, приет през септември 2023 г. То обхваща публично достъпните зарядни точки с мощност от 50 киловата нагоре, разположени по трансевропейската транспортна мрежа, както и в безопасни и охраняеми паркинги. Правилата ще се прилагат и за съоръженията, изградени преди 13 април 2024 г.

Шофьорите ще могат да заплащат използваната електроенергия с дебитна или кредитна карта, както и чрез телефон или смартчасовник, поддържащ безконтактни плащания. Няма да се налага да създават потребителски профили, да сключват договори с отделните оператори или предварително да превеждат средства във виртуални портфейли.

Европейското законодателство предвижда възможност за еднократно зареждане без предварителна регистрация, известно като ad hoc плащане. При обществените зарядни точки с мощност под 50 киловата се допускат и онлайн методи за разплащане, включително чрез QR код, без задължително поставяне на физически картов терминал.

За новите публични зарядни точки, въведени в експлоатация от 13 април 2024 г., вече действат изисквания за осигуряване на електронно плащане. Регламентът въвежда правила и за ценообразуването. Тарифите трябва да бъдат разумни, прозрачни, лесно сравними и недискриминационни.

При зарядните точки с мощност от 50 киловата нагоре цената за еднократно зареждане трябва да се определя според количеството доставена електроенергия и да бъде изчислявана на киловатчас. Операторите могат да начисляват и допълнителна такса за престой на минута. Всички компоненти на крайната цена обаче трябва да бъдат обявени предварително.

Мобилните приложения няма да отпаднат. Те ще продължат да предлагат абонаментни планове и допълнителни услуги, но няма да бъдат задължително условие за зареждане на станциите, за които се прилагат съответните изисквания. Промените ще засегнат и България. Целта е да се улесни придвижването с електромобили между държавите членки, като се премахнат техническите и административните пречки пред потребителите и се осигури по-достъпна и предвидима услуга.