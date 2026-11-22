Милиардерската наследница, певица и телевизионна водеща Виктория Сваровски беше специален гост в рубриката „Нищо лично“ на „Събуди се“. В разговор с Краси Боев тя разказа за преживяването си като водеща на „Евровизия 2026“, за самостоятелния си път в шоубизнеса и за известната фамилия, чието име носи.

Сваровски призна, че зад блясъка на музикалния конкурс се крият месеци подготовка, напрежение и недоспиване. За една седмица трябвало да води 12 шоута, а най-голямото предизвикателство било да се справи с умората. Тя определи българската победителка DARA като изключителна и разказа, че още при първата им среща певицата ѝ направила силно впечатление.

Въпреки че е наследница на известната бижутерийна компания, Виктория е избрала да развива собствена кариера. „Вървя по своя собствен път и градя собствената си империя“, заяви тя. По думите ѝ никога не е искала да разчита на помощта на семейството си, защото държи сама да взема решенията си.

Още на 15 години Сваровски подписва договор със Sony, а по-късно се насочва към телевизията. Вече десет години е водеща на „Dancing Stars“, а преди това работи и в предаването „Германия търси талант“.

Извън светлините на прожекторите тя предпочита спокойния живот – време със семейството, готвене, чаша вино и разходки с кучето. За 2027 г. си пожелава близките ѝ да бъдат здрави и не изключва възможността да създаде собствено телевизионно шоу.

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