Размитите граници между допустимото и недопустимото в обществото, липсата на устойчиви ценности, проблемите в семейната среда и стремежът към себеутвърждаване чрез принадлежност към агресивни групи са сред факторите, които могат да доведат до крайни прояви на насилие сред подрастващите. Това коментира криминалният психолог и бивш ректор на Академията на МВР Неделчо Стойчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Експертът анализира два от случаите, предизвикали силен обществен отзвук през последните дни - разбиването на групата, наричаща себе си „Ку Клукс Клан - дивизия Пловдив“, и сексуалното насилие над 15-годишно момиче, кадри от което бяха разпространени в интернет.

Според Стойчев могат да бъдат открити сходства между възникването на крайнодесните групировки през 90-те години на миналия век и появата на подобни организации днес. И в двата периода обществото преминава през сериозни трансформации, съпроводени от промени в ценностната система и несигурност.

Ако през 90-те години определящ фактор е бил преходът от социализъм към демокрация, то днес сред предизвикателствата са военните конфликти, поставянето под въпрос на демократичните устои и разместването на обществените ценности.

Според психолога съществената разлика между двете поколения е семейната и обществената среда, в която са израснали. Докато последователите на скинхед движението през 90-те години са били възпитавани в семейства, формирани по време на социализма, днешните младежи са израснали в условията на демокрация.

Стойчев изрази тревога от степента на жестокост, която демонстрират някои от подрастващите, и от прекрачването на граници, които обществото трудно може да приеме.

Криминалният психолог смята, че при анализа на подобни групи не трябва да се поставя акцент единствено върху идеологическата им принадлежност или произхода на символите, които използват. По-съществени са психологическите механизми, които подтикват младите хора да се присъединяват към тях.

По думите му зад подобно поведение често стои стремежът да бъдат компенсирани определени личностни дефицити, несигурност и липса на устойчиви ценности. Стойчев обърна внимание и на начина, по който обществената среда формира представите за допустимо поведение чрез системата от поощрения и наказания. „Тази система от награда и наказания, която структурира рамката на допустимост в обществото на морала и закона, през последните години е твърде разтеглива, да не кажа размита“, посочи експертът.

Във връзка със случая на сексуално насилие над 15-годишно момиче Стойчев постави акцент върху ролята на семейната среда при формирането на личността и поведенческите модели на децата. Според него преживените травми в ранна детска възраст могат да доведат до изграждането на агресивни модели на себеутвърждаване и постигане на желанията чрез принуда и насилие.

Криминалният психолог разгледа проблема и през призмата на психоаналитичната теория, като открои значението на отношенията между родителите и децата, поставянето на ясни граници и личния пример в семейството.

Особено внимание той обърна на отсъствието на бащината фигура - не само физическо, но и емоционално, когато бащата присъства в семейството, но е неангажиран с възпитанието на детето. Според Стойчев правилата, забраните, авторитетът и личният пример са важни за изграждането на самоконтрол и социално приемливо поведение.

В разговора беше засегнат и въпросът за поведението на свидетелите на насилие, които не предприемат действия, за да го предотвратят или прекратят. Стойчев обясни, че подобна реакция може да има различни причини, включително страх, но конкретните мотиви не могат да бъдат определени еднозначно.

Според него зачестяващите случаи на жестокост сред непълнолетни налагат вниманието да бъде насочено не само към причините за агресията, но и към ефективните механизми за коригиране на поведението. „Няма как семейството да прехвърли отговорността нито върху училището, нито върху други обществени организации“, подчерта психологът.

Той се обяви за изграждането на работеща система от санкции, която да създава ясна представа за последствията от насилието. По думите му тежкото детство и проблемната семейна среда могат да обяснят определено поведение, но не трябва да се превръщат в оправдание за него.

Стойчев застъпи и позицията, че отговорност трябва да носят не само подрастващите, но и техните родители. Криминалният психолог коментира и демонстрираната от замесените в случая с 15-годишното момиче принадлежност към футболна агитка, която впоследствие се разграничи от тях.

Според него присъединяването към група, възприемана като силна и авторитетна, може да компенсира липсата на самочувствие и увереност у отделния човек. Младежите с дълбоки преживявания за малоценност могат да потърсят признание чрез идентифициране с определена общност или нейния лидер. Така принадлежността към групата им създава усещане за значимост, сила и влияние, които не успяват да постигнат самостоятелно.

Стойчев определи това самочувствие като измамно и го свърза с опитите за компенсиране на личностни дефицити. Особено тревожен аспект на случая с 15-годишното момиче според криминалния психолог е разпространението на видеокадрите в интернет. Така травмата от преживяното насилие се задълбочава от превръщането на унижението в публично достояние. „Публичното унижение е вторичното виктимизиране, което е още по-тежко за жертвата“, заяви Стойчев.

Според него сексуалното насилие представлява крайна форма на унижение и дехуманизиране на пострадалия човек, която може да остави тежки и дълготрайни емоционални последици.

Експертът подчерта необходимостта от категорични мерки срещу извършителите на подобни деяния. По думите му употребата на алкохол, импулсивността или неспособността за овладяване на собствените желания не могат да служат като оправдание за причиняването на подобни травми. Стойчев настоя за възстановяване на принципите на справедливостта и отговорността, така че подрастващите да осъзнават последствията от действията си, а обществото да не допуска нормализирането на насилието.

Целия разговор гледайте във видеото.