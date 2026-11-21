Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи значително намаляване на разходите в следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз и въвеждането на нови данъци. Инициативата има за цел да преодолее разногласията между 27-те държави членки и да позволи постигането на споразумение до края на годината.

Представеният от Коща проект за финансовата рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. предвижда съкращения в размер на 204 млрд. евро спрямо първоначално предложените от Европейската комисия 2 трилиона евро.

Размерът на бъдещия бюджет остава една от основните спорни теми в преговорите между държавите членки. През октомври Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, предложи намаляване на разходите със 140 млрд. евро. Компромисният вариант обаче не получи подкрепата на т.нар. пестеливи държави.

Германия и Нидерландия настояват за значително по-сериозни икономии, които да ограничат увеличаването на националните им вноски в общия европейски бюджет. С новото си предложение Коща се опитва да намери баланс между исканията на страните, които са сред основните донори в бюджета, и необходимостта ЕС да разполага с достатъчно средства за изпълнение на своите политики.

Предвидените съкращения са разпределени между традиционните направления на европейското финансиране - земеделието и кохезионната политика, и новите приоритети, свързани с конкурентоспособността на бизнеса и научните изследвания.

Предложението ще бъде обсъдено от европейските лидери на срещата на върха в Брюксел на 26 и 27 ноември. За да компенсира част от съкращенията, председателят на Европейския съвет предлага въвеждането на данък от 3% върху годишния оборот на големите компании от дигиталния сектор. Подобна мярка може да предизвика напрежение в отношенията с Вашингтон заради позицията на американския президент Доналд Тръмп в защита на технологичните гиганти от САЩ. „Този данък по никакъв начин не е насочен срещу която и да е компания или държава“, подчерта Коща.

Сред останалите възможности за увеличаване на бюджетните приходи са облагането на криптоактивите и постъпленията от търговете за разпределяне на телекомуникационни честоти.