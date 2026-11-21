След десет години на музикалната сцена DIA се подготвя за едно от най-важните събития в кариерата си – първия си концерт, посветен на самостоятелен албум. На 24 ноември в Sofia Live Club певицата ще представи „Нишан“ пред публика, заедно с музикантите от своя бенд.

Въпреки натрупания опит, вълнението преди концерта е голямо. „Това ми е първият концерт промо на албум и се чувствам сякаш никога досега не съм пяла“, сподели тя в ефира на „Събуди се“.

DIA обещава изпълненията да бъдат изцяло на живо – без автотюн и други подобрители на гласа. За нея е важно публиката да чуе истинското ѝ изпълнение. „Всичко ще е абсолютно на живо, защото смятам, че публиката го заслужава“, категорична е певицата. Тя допълва, че дори да допусне грешка на сцената, ще се опита да я превърне в част от преживяването.

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