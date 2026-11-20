Словения няма да участва в 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия“, което ще се проведе през май 2027 г. в Бургас. Обществената телевизия RTV SLO не предвижда участие на страната в окончателния проект на програмния си план за следващата година, съобщава обществената RTV SLO.

Директорът на обществената телевизия Ксения Хорват потвърди, че в документа не е предвидено участие в песенния конкурс. Тя обясни, че финансовото състояние на медията не позволява да бъде отделен бюджет за подготовката на словенски представител.

„Миналата година имаше две причини за неучастието ни - присъствието на Израел и непрозрачността на правилата за гласуване. За следващата година нямаме възможност да изразим принципните си възражения, защото през 2027 г. ще подготвяме програмата на телевизията с толкова малко средства, че участието в конкурса вече е теоретично невъзможно“, заяви Хорват.

От ръководството на RTV SLO уточниха, че „Евровизия“ не е единственото съдържание, което отпада от програмния план. Заради ограничения бюджет телевизията е трябвало да се откаже и от други предавания и проекти, които е искала да предложи на зрителите и слушателите си.

Проектът на програмния и производствения план все още трябва да бъде одобрен от Съвета на RTV Slovenija.

36 оператора с аудитория от 600 милиона души ще изпратят песни и артисти в Бургас за 71-ото издание на най-голямото музикално събитие в света. Това е с един повече в сравнение с 2026 г. Конкурсът ще се състои между 11 и 15 май 2027 г. в „Арена Бургас“, а домакин е Българската национална телевизия. От Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който е организатор на конкурса, дадоха допълнително време до декември на Испания, Исландия и Словения да вземат финално решение за участие.

Словения беше сред петте държави, които бойкотираха „Евровизия 2026“ заради войната в Газа и участието на Израел. Заедно с нея от конкурса се оттеглиха Испания, Исландия, Ирландия и Нидерландия. Последните две страни вече потвърдиха, че няма да участват и през 2027 г.